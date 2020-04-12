В Украине подходит время, когда можно ослаблять чрезвычайные меры, - Левочкин

В Украине подходит время, когда можно ослаблять чрезвычайные меры в связи с карантином и уделять максимальное внимание вопросам экономики: росту производства, рабочим местам и заработным платам. Об этом заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Сергей Левочкин в интервью изданию "Страна".

Он подчеркнул, что Украина находится в стороне от основных торговых и туристических маршрутов мира, поэтому количество заболевших изначально было небольшим.

"Исключение составляют западные области, которые приняли поток вернувшихся домой трудовых мигрантов. Но карантин сработал — не дал числу заболевших увеличиться в геометрической прогрессии. Посмотрите, как реагирует Европа: паника прекратилась, в большинстве стран формируется позитивная COVID-статистика. Хотя в целом ситуация очень сложная, в первую очередь в экономике", – сказал Левочкин.

Нардеп добавил, что инвестиционные аналитики оценивают общемировые потери в 5,5 трлн долл., а программа поддержки экономики в ЕС составляет 500 млрд евро, в Америке – 2 триллиона долларов.



Как сообщали Українські Новини, коронавирусная болезнь станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклично.