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12 апреля 2020, воскресенье, 21:42 51
Общество 2020-04-12T21:42:13+03:00
Українські Новини
В Украине подходит время, когда можно ослаблять чрезвычайные меры, - Левочкин

В Украине подходит время, когда можно ослаблять чрезвычайные меры, - Левочкин

Валерия Драгомирова
Коронавирус, карантин в Украине, Чрезвычайные меры
Сергей Левочкин,
Сергей Левочкин, "Оппозиционая платформа - За життя". Фото пресс-службы

В Украине подходит время, когда можно ослаблять чрезвычайные меры в связи с карантином и уделять максимальное внимание вопросам экономики: росту производства, рабочим местам и заработным платам. Об этом заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Сергей Левочкин в интервью изданию "Страна".

Он подчеркнул, что Украина находится в стороне от основных торговых и туристических маршрутов мира, поэтому количество заболевших изначально было небольшим.

"Исключение составляют западные области, которые приняли поток вернувшихся домой трудовых мигрантов. Но карантин сработал — не дал числу заболевших увеличиться в геометрической прогрессии. Посмотрите, как реагирует Европа: паника прекратилась, в большинстве стран формируется позитивная COVID-статистика. Хотя в целом ситуация очень сложная, в первую очередь в экономике", – сказал Левочкин.

Нардеп добавил, что инвестиционные аналитики оценивают общемировые потери в 5,5 трлн долл., а программа поддержки экономики в ЕС составляет 500 млрд евро, в Америке – 2 триллиона долларов.


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