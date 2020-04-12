В Україні настає час, коли можна послаблювати надзвичайні заходи, - Льовочкін

В Україні настає час, коли можна послаблювати надзвичайні заходи у зв'язку з карантином і приділяти максимальну увагу питанням економіки: зростанню виробництва, робочих місць і заробітних плат. Про це заявив народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Сергій Льовочкін в інтерв'ю виданню "Страна".

Він підкреслив, що Україна знаходиться в стороні від основних торговельних і туристичних маршрутів світу, тому кількість хворих спочатку була невелика.

"Виняток складають західні області, які взяли потік трудових мігрантів, що повернулися додому. Але карантин спрацював — не дав числу хворих збільшитися в геометричній прогресії. Подивіться, як реагує Європа: паніка припинилася, в більшості країн формується позитивна COVID-статистика. Хоча в цілому ситуація дуже складна, в першу чергу в економіці", – сказав Льовочкін.

Нардеп додав, що інвестиційні аналітики оцінюють загальносвітові втрати в 5,5 трлн дол., а програма підтримки економіки в ЄС становить 500 млрд євро, в Америці – 2 трильйона доларів.



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