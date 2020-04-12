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12 апреля 2020, воскресенье, 06:00 416 Карта
Жизнь 2020-04-12T06:00:01+03:00
Українські Новини
Идет арктический холод со снегопадами: синоптик дала прогноз на Вербное воскресенье и неделю

Идет арктический холод со снегопадами: синоптик дала прогноз на Вербное воскресенье и неделю

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Похолодание, Снегопад, Заморозки, Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, Наталка Диденко, Погода на выходные, погода на Вербное воскресенье

После резкого похолодания в конце рабочей недели на Вербное воскресенье в Украине потеплеет в дневное время. Но будет отчень ветренно, солнесно и с сильными заморозками ночью. Но уже со вторника погода резко изменится. 

Об этом сообщила на Facebook-странице синоптик Наталка Диденко.

"В Украину идет резкое похолодание, сильный штормовой ветер и даже снег! Непогода придет как раз на предпасхальный неделю", - предупредила она.

Погода в Украине 12 апреля, на Вербное воскресенье, ожидается сухой, преимущественно солнечной, с температурой воздуха + 11 + 16 градусов.

В понедельник, 13 апреля, в большинстве областей Украины ощутимо потеплеет до + 15 + 20 градусов. Но ветер снова станет сильным, однако еще юго-западного направления.

По словам синоптика, только понедельник устоит перед фронтами и арктическим холодом - 13-го апреля еще будет солнечно и тепло, разве что в западных областях уже приблизится атмосферный фронт с дождями.

А со вторника-среды - начнется резкое ухудшение погоды. 

Ветер перейдет снова на северо-западный, северный, ворвется похолодание, скорость ветра увеличится, дожди местами переходящие в мокрый снег. 

Розовым цветом на карте обозначена зона вероятных снегопадов. Розовым цветом на карте обозначена зона вероятных снегопадов.

Во второй половине следующей недели немного потеплеет, однако не существенно. По предварительным прогнозам, всю неделю перед Пасхой и на саму Пасху, особого тепла бесполезно ждать.

"Но учитывая, что для большинства из нас дома будет куча работы, то будем согреваться уборкой, подчинения, а ближе к Четверга начнутся печься пасхи и это тепло из духовок и печей, вместе с невероятным запахом, точно согреет. Кто работает вне дома, уже посмотрите, куда вы на радостях забросили пуховики и зимние ботинки, понадобятся. Водителям - особая бдительность на дорогах.

Всем - не перемерзать в неотапливаемых домах", - посоветовала синоптик.

А согласно прогнозу Укргидрометцентра, В воскресенье, 12 апреля, погода в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью на почве и в воздухе (на юге только на почве) заморозки 0-5°, днем 9-14° тепла, в западных областях 13-18°.

В Киеве 12 апреля без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью заморозки 0-2°, температура днем 11-13° тепла.

Как сообщали Українські Новини, в Украину идут сильные заморозки: ученый рассказал, что грозит будущему урожаю фруктов и ягод.

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

Тем временем, синоптики дали устрашающий долгосрочный прогноз на ближайшие годы, в частности, прогнозируют резкое увеличение числа природных катаклизмов в Украине. 

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