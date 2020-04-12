Идет арктический холод со снегопадами: синоптик дала прогноз на Вербное воскресенье и неделю

После резкого похолодания в конце рабочей недели на Вербное воскресенье в Украине потеплеет в дневное время. Но будет отчень ветренно, солнесно и с сильными заморозками ночью. Но уже со вторника погода резко изменится.

Об этом сообщила на Facebook-странице синоптик Наталка Диденко.

"В Украину идет резкое похолодание, сильный штормовой ветер и даже снег! Непогода придет как раз на предпасхальный неделю", - предупредила она.

Погода в Украине 12 апреля, на Вербное воскресенье, ожидается сухой, преимущественно солнечной, с температурой воздуха + 11 + 16 градусов.

В понедельник, 13 апреля, в большинстве областей Украины ощутимо потеплеет до + 15 + 20 градусов. Но ветер снова станет сильным, однако еще юго-западного направления.

По словам синоптика, только понедельник устоит перед фронтами и арктическим холодом - 13-го апреля еще будет солнечно и тепло, разве что в западных областях уже приблизится атмосферный фронт с дождями.

А со вторника-среды - начнется резкое ухудшение погоды.

Ветер перейдет снова на северо-западный, северный, ворвется похолодание, скорость ветра увеличится, дожди местами переходящие в мокрый снег.

Розовым цветом на карте обозначена зона вероятных снегопадов.

Во второй половине следующей недели немного потеплеет, однако не существенно. По предварительным прогнозам, всю неделю перед Пасхой и на саму Пасху, особого тепла бесполезно ждать.

"Но учитывая, что для большинства из нас дома будет куча работы, то будем согреваться уборкой, подчинения, а ближе к Четверга начнутся печься пасхи и это тепло из духовок и печей, вместе с невероятным запахом, точно согреет. Кто работает вне дома, уже посмотрите, куда вы на радостях забросили пуховики и зимние ботинки, понадобятся. Водителям - особая бдительность на дорогах.

Всем - не перемерзать в неотапливаемых домах", - посоветовала синоптик.

А согласно прогнозу Укргидрометцентра, В воскресенье, 12 апреля, погода в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью на почве и в воздухе (на юге только на почве) заморозки 0-5°, днем 9-14° тепла, в западных областях 13-18°.

В Киеве 12 апреля без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью заморозки 0-2°, температура днем 11-13° тепла.

Как сообщали Українські Новини, в Украину идут сильные заморозки: ученый рассказал, что грозит будущему урожаю фруктов и ягод.

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

Тем временем, синоптики дали устрашающий долгосрочный прогноз на ближайшие годы, в частности, прогнозируют резкое увеличение числа природных катаклизмов в Украине.