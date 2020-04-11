подписаться на рассылку
27 27.4
29.25 29.95
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Lifestyle
  • Тельцам нужна перезагрузка, а Весам следует быть смелее — гороскоп от Павла Глобы на 12 апреля
11 апреля 2020, суббота, 21:45 40
Lifestyle 2020-04-11T21:45:01+03:00
Українські Новини
Тельцам нужна перезагрузка, а Весам следует быть смелее — гороскоп от Павла Глобы на 12 апреля

Тельцам нужна перезагрузка, а Весам следует быть смелее — гороскоп от Павла Глобы на 12 апреля

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, Гороскоп от Павла Глобы
Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

Воскресенье, как и суббота, пройдет активно. Представителей всех знаков зодиака ждет много дел, событий, обязанностей ипроблем. Звезды советуют посвятить этот день именно им, чтобы разгрузить предстоящую рабочую неделю. Подробнее об астрологическом прогнозе на воскресенье, 12 апреля, рассказал Павел Глоба.

Овен

В воскресенье от Овнов требуется точность и аккуратность в делах. Звезды советуют представителям этого знака постараться немного уделить время рабочим вопросам, хотя бы в первой половине дня.

Телец

Организму Тельцов нужна перегрузка. Звезды советуют пить овощные соки, употреблять больше фруктов, и ограничьть употребление жареных и жирных блюд. Есть шанс, что впоследствии Тельцы захотят продолжить здоровое питание.

Близнецы

Сдержанность, деликатность и выдержка – вот 3 качества, которые в этот день будут необходимы Близнецам прежде всего. Постарайтесь разумно сочетать дела и отдых.

Рак

Звезды советуют Ракам не брать на себя слишком много дел. В воскресенье позвольте себе отдохнуть и порадоваться маленьким мелочам.

Лев

В пятницу осуществлению дел Львам может помешать простуда, поэтому звезды советуют представителя этого знака быть осторожнее со своим здоровьем. Также следует следить за питанием – возможны проблемы с пищеварением и печенью. Ограничьте себя от кофе и сигарет.

Дева

Замыкаться и уединяться Девам в воскресенье не стоит. Есть ричк впасть в депрессивное состояние, которое затянется на долгий период.

Весы

Весам звезды советуют быть в воскресенье смелее, проявлять больше инициативы и говорить о своих желаниях и намерениях. Немного амбициозности представителям этого знака не помешает.

Скорпион

Скорпионы в воскресенье могут браться за любую работу, учебу или задачу. День будет благоприятным абсолютно для всех сфер деятельности – от личной до финансовой.

Стрелец

Стрельцам звезды рекомендуют взяться за составление сметы предстоящих расходов. Удачное время для анализа своих доходов. Есть шанс, что представителям этого знака удастся найти способы улучшить свое материальное положение.

Козерог

Звезды советуют Козерогам в воскресенье заняться улаживанием конфликтных ситуаций. Попытки представителей этого знака объясниться с близким человеком, обсудить ситуацию могут показаться удачными.

Водолей

В воскресенье Водолеям желательно отдохнуть от активной рабочей недели. Звезды советуют заняться любимым хобби и уделить время любимой половинке и детям.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам не начинать что-то новое в этот день. Хотя дела, которые требуют большой активности будут даваться нетрудно, все же не следует поддаваться соблазну поработать.

Как сообщали Українські Новини, Вербное воскресенье осадков не прогнозируют, температура воздуха прогреется до 17 градусов тепла.

Также сообщалось о том, какие фильмы можно посмотреть на карантине.

Больше новостей о: Гороскоп советы астрологов астрологический прогноз гороскоп на каждый день Гороскоп от Павла Глобы

Астролог рассказал, как будут развиваться события ...
Ракам нужно позаботиться о здоровье, а Водолеям не...
Астролог рассказал, у каких знаков зодиака начнетс...
У Скорпионов будет удачный день, а Козерогам следу...
Минздрав объяснил, в каких случаях на улице может находится более двух людей
Пасажиров из Абу-Даби привезли на обсервацию в санаторий Ворзеля под Киевом
Новости
Депутат Потураев поздравил иудеев с Песахом антисемитским постом: богоизбранные разбойники, египетские рабы сомнительного происхождения 22:05
У армии не хватает защитных средств против коронавируса, - Таран 21:40
Сильные заморозки снова ударят по Украине: прогноз погоды на Вербное воскресенье 21:10
Рабочий визит Зеленского. Фото: Офис Президента
Зеленский поехал на Донбасс: что делал Президент 20:45
На Донбассе в бою ранены трое военных 20:21
больше новостей
Минздрав изменил прогноз пика заболеваемости коронавирусом 10:10
Индексация пенсий начнется с 1 мая. На сколько повысят пенсии 06:00 Инфографика
В Киевской области к людям, которые выйдут на улицу на выходных, будет подходить полиция, — Володин 18:39
Лазебная рассказала, когда пенсионерам выплатят обещанную тысячу гривен и проиндексируют пенсии на 11% 14:33
80% пациентов с COVID-19 умирают из-за подключения к вентиляционным аппаратам, — эксперты 17:51
больше новостей
80% пациентов с COVID-19 умирают из-за подключения к вентиляционным аппаратам, — эксперты 17:51
"Школу онлайн" снимают специалисты "Квартала 95", "Мамахохотала", Patriot и каналов за деньги благотворителей 14:10
Минздрав изменил прогноз пика заболеваемости коронавирусом 10:10
В Кабмине планируют запустить общественный транспорт только к лету 22:30
Загрязненный воздух из Чернобыльской зоны надвигается на Киев 16:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok