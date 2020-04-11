Тельцам нужна перезагрузка, а Весам следует быть смелее — гороскоп от Павла Глобы на 12 апреля

Воскресенье, как и суббота, пройдет активно. Представителей всех знаков зодиака ждет много дел, событий, обязанностей ипроблем. Звезды советуют посвятить этот день именно им, чтобы разгрузить предстоящую рабочую неделю. Подробнее об астрологическом прогнозе на воскресенье, 12 апреля, рассказал Павел Глоба.

Овен

В воскресенье от Овнов требуется точность и аккуратность в делах. Звезды советуют представителям этого знака постараться немного уделить время рабочим вопросам, хотя бы в первой половине дня.

Телец

Организму Тельцов нужна перегрузка. Звезды советуют пить овощные соки, употреблять больше фруктов, и ограничьть употребление жареных и жирных блюд. Есть шанс, что впоследствии Тельцы захотят продолжить здоровое питание.

Близнецы

Сдержанность, деликатность и выдержка – вот 3 качества, которые в этот день будут необходимы Близнецам прежде всего. Постарайтесь разумно сочетать дела и отдых.

Рак

Звезды советуют Ракам не брать на себя слишком много дел. В воскресенье позвольте себе отдохнуть и порадоваться маленьким мелочам.

Лев

В пятницу осуществлению дел Львам может помешать простуда, поэтому звезды советуют представителя этого знака быть осторожнее со своим здоровьем. Также следует следить за питанием – возможны проблемы с пищеварением и печенью. Ограничьте себя от кофе и сигарет.

Дева

Замыкаться и уединяться Девам в воскресенье не стоит. Есть ричк впасть в депрессивное состояние, которое затянется на долгий период.

Весы

Весам звезды советуют быть в воскресенье смелее, проявлять больше инициативы и говорить о своих желаниях и намерениях. Немного амбициозности представителям этого знака не помешает.

Скорпион

Скорпионы в воскресенье могут браться за любую работу, учебу или задачу. День будет благоприятным абсолютно для всех сфер деятельности – от личной до финансовой.

Стрелец

Стрельцам звезды рекомендуют взяться за составление сметы предстоящих расходов. Удачное время для анализа своих доходов. Есть шанс, что представителям этого знака удастся найти способы улучшить свое материальное положение.

Козерог

Звезды советуют Козерогам в воскресенье заняться улаживанием конфликтных ситуаций. Попытки представителей этого знака объясниться с близким человеком, обсудить ситуацию могут показаться удачными.

Водолей

В воскресенье Водолеям желательно отдохнуть от активной рабочей недели. Звезды советуют заняться любимым хобби и уделить время любимой половинке и детям.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам не начинать что-то новое в этот день. Хотя дела, которые требуют большой активности будут даваться нетрудно, все же не следует поддаваться соблазну поработать.

Как сообщали Українські Новини, Вербное воскресенье осадков не прогнозируют, температура воздуха прогреется до 17 градусов тепла.

Также сообщалось о том, какие фильмы можно посмотреть на карантине.