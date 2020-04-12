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12 апреля 2020, воскресенье, 15:34 97
Транспорт 2020-04-12T15:44:08+03:00
Українські Новини
В "Укрпочте" заявляют, что не будут прекращать международные отправления и повышать тарифы на них

В "Укрпочте" заявляют, что не будут прекращать международные отправления и повышать тарифы на них

Кира Молчанова
Бизнес, Тарифы, Укрпочта, Доставка, доставка посылок
Почта укрпочта Фото: prompolit.info
Почта укрпочта Фото: prompolit.info

Акционерное общество "Укрпочта", которое недавно заявила о намерении закупить 500 новых автомобилей, не намерено повышать тарифы и прекращать международные отправления.

Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Укрпочта", понимая свою важную роль в обеспечении экспорта для малого и среднего бизнеса, личных потребностей граждан, приняла решение не прекращать отправку из Украины, а также не менять тарифы, несмотря на растущие расходы", - написал он.

Смелянский отметил, что расходы на доставку до страны назначения выросли в 2-3 раза в зависимости от направления.

Также "Укрпочта" не отменяла программу лояльности к экспортерам и сохранит все скидки.

Как сообщали Українськi Новини, ежемесячная зарплата генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского в 2020 году будет составлять 1,9 млн гривен, что больше, чем у американского президента Дональда Трампа.

Тем временем, президент Владимир Зеленский заявляет, что с апреля зарплаты госслужащих не превышают 47 тыс. гривен.

Акционерное общество "Укрпочта" и AliExpress (Cainiao Network, Alibaba Group) запустили чартерные грузовые авиарейсы в Украину 2 раза в неделю.

До этого "Укрпочта" начала бесплатную доставку посылок в больницы, в которые Киев распределяет маски и дезинфекторы

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