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12 апреля 2020, воскресенье, 11:13 15
Силовые структуры 2020-04-12T11:18:13+03:00
Українські Новини
Боевики применили против ВСУ тяжелую артиллерию. Ситуация в зоне ООС

Боевики применили против ВСУ тяжелую артиллерию. Ситуация в зоне ООС

Ярина Вацяк
Обстрелы, война на Донбассе, ООС, сводка ООС
Война на Донбассе
Война на Донбассе

Боевики 8 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 11 апреля, 3 украинских военнослужащих получили ранения после того 10 апреля боевики снова открыли огонь из запрещенного вооружения. 

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации вновь нарушили обязательства о прекращении огня и восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил. 11 апреля противник применил против наших воинов запрещены к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122-мм, минометы калибров 120-мм и 82-мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказано в нем.

Подразделения из состава оперативно-тактической группировки "Восток" вчера зафиксировали 3 обстрела со стороны оккупационных войск.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник 5 раз обстрелял украинские позиции.

С начала текущих суток российские оккупационные войска 2 раза открывали огонь вблизи Новотошковского.

Также по данным разведки 11 апреля 7 наемников России получили ранения.

Кроме того, после полуночи российские оккупационные войска обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра наши позиции близ села Тарамчук на Приазовье.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщали Українськi Новини, боевики Министерство обороны отрицает отказ от реформы Вооруженных сил в то время, как президент Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве ВСУ.

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