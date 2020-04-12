Астролог рассказал, какие неожиданности ждут всех знаков зодиака не 12 апреля

В апреле пройдет звездопад Лириды, когда малые метеорные тела попадают в атмосферу Земли и сгорают в ней. В этот день можно загадывать желания. А о том, на чьей стороне будут звезды в воскренье, 12 апреля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В первой половине воскресенья у Овнов обстановка будет наиболее благоприятна для решения всех дел. Звезды советуют использовать этот период максимально, с выгодой для себя. Во второй же половине дня астрологическая ситуация несколько изменится. У представителей этого знака возможны ссоры с окружающими, смена настроения.

Телец (20 апреля – 20 мая)

События в течение этого дня у Тельцов могут развиваться неоднозначно, оказать как положительное, как и негативное влияние на развитие дел. Все будет зависеть от заинтересованности представителей этого знака, проявленной активности в решении вопросов и поступающей информации.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Негативные астрологические явления в воскресенье будут оказывать влияние на действия Близнецов и формировать их мысли. Представители этого знака могу импульсивно реагировать на происходящие события, что станет поводом для недоразумений и размолвок с окружающими. Потому звезды советуют быть осторожнее в поступках и высказываниях.

Рак (21 июня – 22 июля)

В воскресенье у Раков будет благоприятный день. Инициатива, напор, нестандартный подход представителей этого знака принесут успех в делах и удачу в финансовых операциях. Также в воскресенье Раки могут получить информацию, которая заинтересует их и окажет благотворное влияние на развитие дел в будущем.

Лев (23 июля – 22 августа)

У Львов будет удачный день. Их инициатива, напор, нестандартный подход принесут успех в делах и удачу в финансовых операциях. Также предавители этого знака могут получить информацию, которая заинтересует их и окажет благотворное влияние на развитие дел в перспективе.

Дева (23 августа – 22 сентября)

У Дев удачный период для решения бытовых проблем, покупок и домашних дел. Этот день будет связан с некоторыми переменами, которые постепенно входят в жизнь представителей этого знака. Звезды уверяют, что этот день не подходит для конфликтов и противостояний, потому следует постарайться уладить имеющиеся противоречия и пойти на примирение с близкими.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В воскресенье будет удачное время для творческих Весов. В этот день можно смело воплощать в жизнь давние замыслы, приступить к реализации намеченных планов, используя нестандартные решения. В этот день не исключено улучшение материального положения, получение прибыли, дорогостоящих подарков.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Звезды советуют Скорпионам исключит всевозможные траты в этот день. Необдуманные финансовые расходы обернутся потерей и есть шанс, что представители этого знака будут сожалеть о произошедшем. Обстановка во второй половине воскресенья не исключает возникновения ссор и обид на почве непонимания или недоразумений.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

У Стрельцов будет неоднозначный день. Есть риск возникновения противоречий в общении с близкими, непредвиденные обстоятельства могут испортить не только настроение, но и планы. Звезды советуют представителям этого знака не лезьть на рожон. Лучше наблюдайте за происходящими событиями воскресенья со стороны.

Козерог (22 декабря – 19 января)

У Козерогов в этот день будет благоприятный период для обустройства домашнего очага, наведения порядка. В воскресенье хорошо налаживать отношения с близкими.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В этот день эмоциональное состояние Водолеев будет неустойчивым. Возможны резкие перепады настроения, депрессивное состояние. Звезды уверяют, что самый лучший способ избежать негативного влияния неблагоприятной астрологической обстановки – это провести этот день в тишине и отдыхе, занимаясь любимыми делами.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В этот день Рыбы смогут успешно применить свои силы и знания не только решая коммерческие вопросы, но и удачно разобравшись со всеми текущими домашними делами. Звезды в воскресенье будут на стороне представителей этого знака.

Как сообщали Українські Новини, об астрологическом прогнозе на воскресенье, 12 апреля, рассказал Павел Глоба.

Ранее сообщалось о том, как изменились хобби украинцев на карантине.