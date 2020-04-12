Астролог рассказал, какие неожиданности ждут всех знаков зодиака не 12 апреля

В апреле пройдет звездопад Лириды, когда малые метеорные тела попадают в атмосферу Земли и сгорают в ней. В этот день можно загадывать желания. А о том, на чьей стороне будут звезды в воскренье, 12 апреля, расскажут Українські Новини. Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа. Овен (21 марта – 19 апреля) В первой половине воскресенья у Овнов обстановка будет наиболее благоприятна для решения всех дел. Звезды советуют использовать этот период максимально, с выгодой для себя. Во второй же половине дня астрологическая ситуация несколько изменится. У представителей этого знака возможны ссоры с окружающими, смена настроения. Телец (20 апреля – 20 мая) События в течение этого дня у Тельцов могут развиваться неоднозначно, оказать как положительное, как и негативное влияние на развитие дел. Все будет зависеть от заинтересованности представителей этого знака, проявленной активности в решении вопросов и поступающей информации. Близнецы (21 мая – 20 июня) Негативные астрологические явления в воскресенье будут оказывать влияние на действия Близнецов и формировать их мысли. Представители этого знака могу импульсивно реагировать на происходящие события, что станет поводом для недоразумений и размолвок с окружающими. Потому звезды советуют быть осторожнее в поступках и высказываниях. Рак (21 июня – 22 июля) В воскресенье у Раков будет благоприятный день. Инициатива, напор, нестандартный подход представителей этого знака принесут успех в делах и удачу в финансовых операциях. Также в воскресенье Раки могут получить информацию, которая заинтересует их и окажет благотворное влияние на развитие дел в будущем. Лев (23 июля – 22 августа) У Львов будет удачный день. Их инициатива, напор, нестандартный подход принесут успех в делах и удачу в финансовых операциях. Также предавители этого знака могут получить информацию, которая заинтересует их и окажет благотворное влияние на развитие дел в перспективе. Дева (23 августа – 22 сентября) У Дев удачный период для решения бытовых проблем, покупок и домашних дел. Этот день будет связан с некоторыми переменами, которые постепенно входят в жизнь представителей этого знака. Звезды уверяют, что этот день не подходит для конфликтов и противостояний, потому следует постарайться уладить имеющиеся противоречия и пойти на примирение с близкими. Весы (23 сентября – 22 октября) В воскресенье будет удачное время для творческих Весов. В этот день можно смело воплощать в жизнь давние замыслы, приступить к реализации намеченных планов, используя нестандартные решения. В этот день не исключено улучшение материального положения, получение прибыли, дорогостоящих подарков. Скорпион (23 октября – 21 ноября) Звезды советуют Скорпионам исключит всевозможные траты в этот день. Необдуманные финансовые расходы обернутся потерей и есть шанс, что представители этого знака будут сожалеть о произошедшем. Обстановка во второй половине воскресенья не исключает возникновения ссор и обид на почве непонимания или недоразумений. Стрелец (22 ноября – 21 декабря) У Стрельцов будет неоднозначный день. Есть риск возникновения противоречий в общении с близкими, непредвиденные обстоятельства могут испортить не только настроение, но и планы. Звезды советуют представителям этого знака не лезьть на рожон. Лучше наблюдайте за происходящими событиями воскресенья со стороны. Козерог (22 декабря – 19 января) У Козерогов в этот день будет благоприятный период для обустройства домашнего очага, наведения порядка. В воскресенье хорошо налаживать отношения с близкими. Водолей (20 января – 18 февраля) В этот день эмоциональное состояние Водолеев будет неустойчивым. Возможны резкие перепады настроения, депрессивное состояние. Звезды уверяют, что самый лучший способ избежать негативного влияния неблагоприятной астрологической обстановки – это провести этот день в тишине и отдыхе, занимаясь любимыми делами. Рыбы (19 февраля – 20 марта) В этот день Рыбы смогут успешно применить свои силы и знания не только решая коммерческие вопросы, но и удачно разобравшись со всеми текущими домашними делами. Звезды в воскресенье будут на стороне представителей этого знака. Как сообщали Українські Новини, об астрологическом прогнозе на воскресенье, 12 апреля, рассказал Павел Глоба. Ранее сообщалось о том, как изменились хобби украинцев на карантине.