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12 апреля 2020, воскресенье, 05:28 9 Инфографика
Lifestyle 2020-04-12T05:28:01+03:00
Українські Новини
Астролог рассказал, какие неожиданности ждут всех знаков зодиака не 12 апреля

Астролог рассказал, какие неожиданности ждут всех знаков зодиака не 12 апреля

Елена Новикова
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Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

В апреле пройдет звездопад Лириды, когда малые метеорные тела попадают в атмосферу Земли и сгорают в ней. В этот день можно загадывать желания. А о том, на чьей стороне будут звезды в воскренье, 12 апреля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В первой половине воскресенья у Овнов обстановка будет наиболее благоприятна для решения всех дел. Звезды советуют использовать этот период максимально, с выгодой для себя. Во второй же половине дня астрологическая ситуация несколько изменится. У представителей этого знака возможны ссоры с окружающими, смена настроения.

Телец (20 апреля – 20 мая)

События в течение этого дня у Тельцов могут развиваться неоднозначно, оказать как положительное, как и негативное влияние на развитие дел. Все будет зависеть от заинтересованности представителей этого знака, проявленной активности в решении вопросов и поступающей информации.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Негативные астрологические явления в воскресенье будут оказывать влияние на действия Близнецов и формировать их мысли. Представители этого знака могу  импульсивно реагировать на происходящие события, что станет поводом для недоразумений и размолвок с окружающими. Потому звезды советуют быть осторожнее в поступках и высказываниях.

Рак (21 июня – 22 июля)

В воскресенье у Раков будет благоприятный день. Инициатива, напор, нестандартный подход представителей этого знака принесут успех в делах и удачу в финансовых операциях. Также в воскресенье Раки могут получить информацию, которая заинтересует их и окажет благотворное влияние на развитие дел в будущем.

Лев (23 июля – 22 августа)

У Львов будет удачный день. Их инициатива, напор, нестандартный подход принесут успех в делах и удачу в финансовых операциях. Также предавители этого знака могут получить информацию, которая заинтересует их и окажет благотворное влияние на развитие дел в перспективе.

Дева (23 августа – 22 сентября)

У Дев удачный период для решения бытовых проблем, покупок и домашних дел. Этот день будет связан с некоторыми переменами, которые постепенно входят в жизнь представителей этого знака. Звезды уверяют, что этот день не подходит для конфликтов и противостояний, потому следует постарайться уладить имеющиеся противоречия и пойти на примирение с близкими.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В воскресенье будет удачное время для творческих Весов. В этот день можно смело воплощать в жизнь давние замыслы, приступить к реализации намеченных планов, используя нестандартные решения. В этот день не исключено улучшение материального положения, получение прибыли, дорогостоящих подарков.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Звезды советуют Скорпионам исключит всевозможные траты в этот день. Необдуманные финансовые расходы обернутся потерей и есть шанс, что представители этого знака будут сожалеть о произошедшем. Обстановка во второй половине воскресенья не исключает возникновения ссор и обид на почве непонимания или недоразумений.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

У Стрельцов будет неоднозначный день. Есть риск возникновения противоречий в общении с близкими, непредвиденные обстоятельства могут испортить не только настроение, но и планы. Звезды советуют представителям этого знака не лезьть на рожон. Лучше наблюдайте за происходящими событиями воскресенья со стороны.

Козерог (22 декабря – 19 января)

У Козерогов в этот день будет благоприятный период для обустройства домашнего очага, наведения порядка. В воскресенье хорошо налаживать отношения с близкими.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В этот день эмоциональное состояние Водолеев будет неустойчивым. Возможны резкие перепады настроения, депрессивное состояние. Звезды уверяют, что самый лучший способ избежать негативного влияния неблагоприятной астрологической обстановки – это провести этот день в тишине и отдыхе, занимаясь любимыми делами.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В этот день Рыбы смогут успешно применить свои силы и знания не только решая коммерческие вопросы, но и удачно разобравшись со всеми текущими домашними делами. Звезды в воскресенье будут на стороне представителей этого знака.

Как сообщали Українські Новини, об астрологическом прогнозе на воскресенье, 12 апреля, рассказал Павел Глоба.

Ранее сообщалось о том, как изменились хобби украинцев на карантине.

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