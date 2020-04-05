Семь "апрельских" фильмов, которые выйдут на большие экраны после карантина

Пандемия коронавируса привела к обязательному карантину, из-за которого приостановилась работа ТРЦ, закрылись учебные заведения, и перенеслись премьеры фильмов в кинотеатрах на неопределенный срок. Несмотря на это, Українські Новини собрали подборку апрельских премьер, которые мы увидим после окончания карантина.

Новые мутанты

Жанр: ужасы, фэнтези

Пятерых юных мутантов против их воли держат на секретном объекте. Здесь они обнаруживают у себя суперспособности и начинают борьбу с грехами прошлого ради своего спасения.

Вивариум

Жанр: триллер

В поисках идеального дома молодая пара знакомится со странным агентом по недвижимости. Он привозит их в новый поселок в пригороде, а затем исчезает. Том и Джемма с ужасом понимают, что они абсолютно одни в этом жутковато-стерильном лабиринте одинаковых домов и что из него нет выхода. Вскоре их одиночество будет прервано появлением у дверей коробки с младенцем, который похож на человека лишь внешне.

Герой СамСам

Жанр: Мультфильмы

СамПланета в опасности! На родную обитель знаменитого СамСама напали Мрачуны — инопланетные жуки, которые распространяют по всей Вселенной… грусть. Чтобы победить полчища Мрачунов, герою на помощь придет его давняя подруга по переписке с соседней планеты.

Капитан Саблезуб и волшебный бриллиант

Жанр: Мультфильмы

Увлекательные приключения отважного и грозного капитана Саблезуба, бороздящего моря и океаны в поисках несметных сокровищ. Его главная цель — получить волшебный бриллиант, исполняющий любые желания. Однако, обычный мальчишка ухитряется похитить могущественный камень прямо из-под носа бывалого пирата.

Бонд-25

Роль злодея в 25-м фильме о Джеймсе Бонде доверили сыграть Рами Малеку, известному широкой аудитории по фильму "Богемская рапсодия", в котором он воплотил Фредди Меркьюри. Правда, по последним слухам, его роль могут сократить. По сюжету, агент 007 отдыхает на Ямайке, но внезапно к нему обращается коллега из ЦРУ и просит помочь отыскать похищенного учёного. Бонд, конечно же, ввязывается в драку.

Тарас. Возвращение

Исторический фильм "Тарас. Возвращение" является детищем украинского писателя, актера, сценариста и режиссера Александра Денисенко. Сценарий к фильму был написан им еще в 2012 году. Тогда же он стал победителем конкурсного отбора Госкино, благодаря чему получил 50% своего финансирования из государственного бюджета. Однако непосредственно к съемкам приступили только в 2016 году. Работали на разных локациях в Одесской области и Казахстане. В конце 2017 года лента была полностью готова и представлена в Госкино. Допремьерный показ фильма состоялся в день рождения Шевченко в его музее в Киеве.

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