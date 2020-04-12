Аномально теплые зимы ведут Украину к природным катаклизмам: синоптик предупредил о последствиях

В то время, как по мнению синоптиков, аномальная жара превратит Европу к концу века в пустыню, рекордно теплая последняя зима и отсутствие снега стали одной из причин большого количества пожаров в Украине.

Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида, пишет Обозвеватель.

"Осложнение погодных условий началось еще в зимний период при отсутствии снегового покрова и малого количества осадков. Ситуация еще больше усложнилась на протяжении марта и апреля, потому что дефицит осадков составляет 50% и более. Как следствие мы имеем, что подстилающая поверхность пересушена, эффективных дождей давно не было и это как раз является одной из причин возникновения такого большого количества пожаров", – пояснил он.

Как сообщали Українські Новини, в последние недели по всей территории Украины то и дело вспыхивают масштабные пожары. Горит сухостой в лесу, трава на лугах. Из-за чего резко ухудшилось качество воздуха.

Так, в Чернобыльской зоне продолжают ликвидировать лесной пожар, который начался еще 4 апреля. По состоянию на утро субботы в зоне отчуждения в Киевской области продолжается тушение отдельных очагов пожаров. Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами.

К тушению пожаров привлечено 319 человек и 85 единиц техники, из них от ГСЧС 264 человек личного состава и 81 единица техники, в том числе 3 самолета и 3 вертолета ГСЧС, которыми 10 апреля осуществлено 96 сбросов (240 тонн воды).

Тем временем, в Украину идут сильные заморозки: ученый рассказал, что грозит будущему урожаю фруктов и ягод.