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20 января 2020, понедельник, 13:00 13
Внешняя политика 2020-01-20T13:01:46+02:00
Українські Новини
В Албании появится посольство Украины

В Албании появится посольство Украины

Надежда Комендантова
Посольство Украины, Албания, Албания-Украина, Посольство

Украина намерена открыть посольство в Тиране (Албания) в 2020 году.

Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко на совместном брифинге с председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), премьер-министром и министром иностранных дел Албании Эдди Рамой, передают Українські Новини.

"Мы в этом году собираемся открыть наше посольство в Тиране наконец", - сказал он.

На данный момент посольство Украины в Албании действует в Греции, а Албании в Украине - в Польше.

Как сообщали Українські Новини, в декабре Зеленский назначил нового посла в США.

Тем временем, у Украины нет послов в 18 иностранных государствах и при 1 международной организации, в то же время на этапе согласования пребывают кандидатуры для назначения главами 13 заграничных дипломатических учреждений.

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