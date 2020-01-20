В Албании появится посольство Украины

Украина намерена открыть посольство в Тиране (Албания) в 2020 году.

Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко на совместном брифинге с председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), премьер-министром и министром иностранных дел Албании Эдди Рамой, передают Українські Новини.

"Мы в этом году собираемся открыть наше посольство в Тиране наконец", - сказал он.

На данный момент посольство Украины в Албании действует в Греции, а Албании в Украине - в Польше.

Как сообщали Українські Новини, в декабре Зеленский назначил нового посла в США.

Тем временем, у Украины нет послов в 18 иностранных государствах и при 1 международной организации, в то же время на этапе согласования пребывают кандидатуры для назначения главами 13 заграничных дипломатических учреждений.