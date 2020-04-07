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07 апреля 2020, вторник, 21:42 17
Политика 2020-04-07T21:44:20+03:00
Українські Новини
Министр инфраструктуры Криклий попытался засекретить свой бэк-офис после скандала, - СМИ

Министр инфраструктуры Криклий попытался засекретить свой бэк-офис после скандала, - СМИ

Ярина Вацяк
Владислав Криклий. Фото: Vladyslav Kryklii/Facebook
Владислав Криклий. Фото: Vladyslav Kryklii/Facebook

После публикации в украинских телеграм-каналах информации о бэк-офисе министра инфраструктуры Владислава Криклия по адресу Рыльского,6, из которого якобы ведется ручное управление министерством, он оперативно закрылся и переехал полным составом по новому адресу, пишет издание АиФ-Украина

Теперь, секретный офис министра инфраструктуры находится в бизнес-центр "Панорама", на ул. Большая Житомирская, 20.

Как утверждали СМИ, администрируют различные схемы в бэк-офисе соратники Криклия  - Павел Шевченко и Грант Даян

Кроме того, в телеграм-каналах анонсировано, что будут опубликованы записи встреч Криклия, Шевченко и Даяна с народными депутатами и бизнесменами, на которых обсуждаются различные коррупционные схемы.

Ранее в скандале с "пленками Ермака", которые опубликовал нардеп Гео Лерос, уже упоминался Павел Шевченко. Он фигурирует в разговорах, в частности, в эпизоде с покупкой за 1 млн. долларов должности главы Администрации морских портов Украины.

 

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