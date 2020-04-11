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11 апреля 2020, суббота, 07:00 36
Lifestyle 2020-04-11T07:00:01+03:00
Українські Новини
Католическая Пасха-2020: чем наполнить праздничную корзину

Католическая Пасха-2020: чем наполнить праздничную корзину

Елизавета Кесельман
Пасхальная корзина, Католическая пасха, Пасха-2020, Праздничное лукошко
Пасха. Фото: pixabay.com
Пасха. Фото: pixabay.com

В воскресенье, 12 апреля, христиане отметят католическую Пасху. По традиции, многие верующие отправятся в этот день в храм, чтобы посвятить праздничные угощения. Однако, в связи карантином в храмах разрешено будет присутствовать не более, чем 10 людям. Українські Новини расскажут, что принято класть в праздничный кошик.

В отличие от православных верующих, католики несут в свои дома корзины с освященными яствами еще в субботу. А пировать пасхальными блюдами начинают сразу после утренней службы. За столом собирается вся семья.

Основным символом Пасхи и атрибутом корзины считается кулич, символизирующий тело Христа. По обычаям, куличи пекут Чистый четверг, Страстную пятницу и в субботу утром.

Обязательным атрибутом в праздничной корзине являются крашеные и расписные яйца, преимущественно красного цвета, символизирующие кровь Иисуса Христа.

Кроме этого, должно присутствовать что-то молочное: сыр, сметана или же творожная пасха.

Некоторые атрибуты в пасхальной корзине у христиан совпадают с традициями еврейского Седера на Песах:

Так, у христиан принято класть соль, как символ достатка и здоровья, у евреев соль добавляют в воду, как символ слез еврейского народа.

Также в корзине принято класть хрен, как символ духа, на Седере  хрен означает горечь израильтян. Из мяса христиане традиционно святят сало, буженину, колбасы и копчености.

Единственный алкоголь, который подходит для освящения, – вино Кагор.

Ранее Українські Новини рассказали, во сколько украинцам обойдется пасхальная выпечка. 

Тем временем, "Укрпочта" на Пасху будет бесплатно доставлять освященные куличи

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