Католическая Пасха-2020: чем наполнить праздничную корзину

В воскресенье, 12 апреля, христиане отметят католическую Пасху. По традиции, многие верующие отправятся в этот день в храм, чтобы посвятить праздничные угощения. Однако, в связи карантином в храмах разрешено будет присутствовать не более, чем 10 людям. Українські Новини расскажут, что принято класть в праздничный кошик. В отличие от православных верующих, католики несут в свои дома корзины с освященными яствами еще в субботу. А пировать пасхальными блюдами начинают сразу после утренней службы. За столом собирается вся семья. Основным символом Пасхи и атрибутом корзины считается кулич, символизирующий тело Христа. По обычаям, куличи пекут Чистый четверг, Страстную пятницу и в субботу утром. Обязательным атрибутом в праздничной корзине являются крашеные и расписные яйца, преимущественно красного цвета, символизирующие кровь Иисуса Христа. Кроме этого, должно присутствовать что-то молочное: сыр, сметана или же творожная пасха. Некоторые атрибуты в пасхальной корзине у христиан совпадают с традициями еврейского Седера на Песах: Так, у христиан принято класть соль, как символ достатка и здоровья, у евреев соль добавляют в воду, как символ слез еврейского народа. Также в корзине принято класть хрен, как символ духа, на Седере хрен означает горечь израильтян. Из мяса христиане традиционно святят сало, буженину, колбасы и копчености. Единственный алкоголь, который подходит для освящения, – вино Кагор. Ранее Українські Новини рассказали, во сколько украинцам обойдется пасхальная выпечка. Тем временем, "Укрпочта" на Пасху будет бесплатно доставлять освященные куличи.