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10 апреля 2020, пятница, 20:00 364
Политика 2020-04-10T20:03:15+03:00
Українські Новини
Боевики снова открыли огонь из запрещенного вооружения. Один военный ранен

Боевики снова открыли огонь из запрещенного вооружения. Один военный ранен

Кира Молчанова
Ранения, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
Пресс-служба ООС
Пресс-служба ООС

После случившегося накануне обострения боевых действий, боевики еще 10 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в пятницу, 10 апреля, 1 украинский военнослужащий получил ранения.

 Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"10 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружений. Оккупанты применяли минометы калибра 120-мм и 82-мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 4 раза обстрелял украинские позиции вблизи Опытного, Красногоровки и Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования боевиков и осуществили 6 обстрелов возле Новозвановки, Новоалександровки, Орехового, Новотошковского и Крымского.

В пятницу в результате вражеских обстрелов, получил ранения один из военнослужащих Объединенных сил.

На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной, режим "Тишина" соблюдается.

Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщали Українськi Новини, 9 апреля на Донбассе боевики обстреляли жилой дом в Хуторе Вольном.

Также вооруженные формирования Российской Федерации, совершили восемь обстрелов. Ранение получил один украинский военный.

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