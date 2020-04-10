Зеленский согласился, что за сожжение травы штрафы нужно увеличить

Президент Владимир Зеленский за ужесточение наказание за сожжение сухостоя.

Об этом он заявил в видеообращении, передают Українськi Новини.

"Я приветствую решение об увеличении штрафа за сожжение сухостоя до 6 тысяч гривен. В то же время я предлагаю парламенту подумать про возможность более жесткого уголовного наказания за такие бездумные действия", - сказал он.

Он отметил, что количество пожаров в природных экосистемах Украины увеличилось на 30%.

Круглосуточным гашением пожаров занимается 3,5 тысячи работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

По его словам, пожары в Украине видны даже со спутников.

Как сообщали Українськi Новини, вирусолог, представитель Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Наталья Кожан заявляет, что загрязненный вследствие частых масштабных пожаров воздух способствует более тяжелому течению заболевания у инфицированных коронавирусом граждан.

Как защититься от коронавируса:

избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ, минимальная дистанция - 1,5 метра;

не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта;

термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;

в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса

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