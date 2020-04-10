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10 апреля 2020, пятница, 19:38 51
Общество 2020-04-10T19:38:21+03:00
Українські Новини
Зеленский согласился, что за сожжение травы штрафы нужно увеличить

Зеленский согласился, что за сожжение травы штрафы нужно увеличить

Ольга Фандорина
Пожары, Владимир Зеленский, поджог травы, Штрафы за поджог сухостоя
Пожар в Чернобыльской зоне Фото: yatsenyuk.org.ua
Пожар в Чернобыльской зоне Фото: yatsenyuk.org.ua

Президент Владимир Зеленский за ужесточение наказание за сожжение сухостоя.

Об этом он заявил в видеообращении, передают Українськi Новини.

"Я приветствую решение об увеличении штрафа за сожжение сухостоя до 6 тысяч гривен. В то же время я предлагаю парламенту подумать про возможность более жесткого уголовного наказания за такие бездумные действия", - сказал он.

Он отметил, что количество пожаров в природных экосистемах Украины увеличилось на 30%.

Круглосуточным гашением пожаров занимается 3,5 тысячи работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

По его словам, пожары в Украине видны даже со спутников.

Как сообщали Українськi Новини, вирусолог, представитель Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Наталья Кожан заявляет, что загрязненный вследствие частых масштабных пожаров воздух способствует более тяжелому течению заболевания у инфицированных коронавирусом граждан.

Как защититься от коронавируса:

  • избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ, минимальная дистанция - 1,5 метра;
  • не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта;
  • термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;
  • в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

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