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10 апреля 2020, пятница, 19:17 880
Кабмин 2020-04-10T19:18:43+03:00
Українські Новини
Украине угрожает дефицит корма для животных, - ЕБА

Украине угрожает дефицит корма для животных, - ЕБА

Таня Войтюк
ЕС, Карантин, ЕБА, Корм для животных, Денис Шмыгаль
Корм для животных. Фото: freepik
Корм для животных. Фото: freepik

В условиях усиленных мер карантина из-за пандемии коронавируса, Европейская бизнес ассоциация просит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля разблокировать рынок кормов для животных.

Об этом говорится в сообщении ЕБА, передают Українські Новини.

Это решение ЕБА объясняет тем, что в скором времени Украина может столкнутся с недостатком кормов из-за отсутствия решения, которое признало бы систему регистрации добавок ЕС в нашей стране.

"До недавних пор в Украине действовала система регистрации готовых кормов (регистрировалась каждая рецептура готового продукта, который импортирован или изготавливается в Украине). Но, принятый в 2017 Закон "О безопасности и гигиене кормов" ввел новую систему регистрации кормовых добавок, не готовых кормов. Поэтому, сейчас готовые корма могут производиться или ввозится в Украину только с использованием добавок, зарегистрированных в Государственном реестре кормовых добавок (которого на данный момент не создали)", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, закон был подписан Президентом Украины еще в 2018 году, также был предусмотрен переходный период в 2 года; за этот период никаких решений не было принято.

Также в сообщении говорится, что из-за отсутствия регистрации кормов ни один из новых видов корма не может попасть на украинский рынок.

"Если же вопрос не будет решен, может сложиться ситуация, когда импорт готовых кормов в Украину будет полностью остановлен. Поскольку старые рецептуры будут сняты с производства, а новые, широко доступные потребителям в Европе, не смогут быть ввезены в Украину. Для бюджета Украины это будет означать недополучение многомиллионных сумм налогов, которые сейчас выплачивают, например, такие мировые лидеры в производстве кормов, как Mars, Nestle, RoyalCanin и другие. Поэтому Европейская бизнес ассоциация обращается к Премьер-министру Украины и Представительству ЕС в Украине с просьбой оказать содействие в решении данной ситуации", - сообщает ЕБА.

Как сообщали Українські Новини, Европейская бизнес ассоциация также сообщила, что необходимо урегулировать кризис в топливно-энергетическом секторе и назначить министра энергетики.

Тем временем по прогнозам ЕБА, ВВП может снизиться на 9% из-за продления карантина.

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