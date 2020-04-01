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01 апреля 2020, среда, 20:42 436
Политика 2020-04-01T20:45:01+03:00
Українські Новини
Витренко обвинил Фаворова в снижении добычи газа "Нефтегазом"

Витренко обвинил Фаворова в снижении добычи газа "Нефтегазом"

Сергей Паламаренко
Юрий Витренко, Андрей Фаворов, Нефтегаз Украины
Андрей Фаворов. Украинское фото
Андрей Фаворов. Украинское фото

Исполнительный директор группы Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Юрий Витренко обвинил бывшего директора интегрированного газового бизнеса компании Андрея Фаворова в снижении объемов добычи газа.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Спор с Коболевым (предправления "Нефтегаза") по Фаворову у меня был в конце 2018 года. А в 2019 году мы уже видим рекордное за два десятилетия падение добычи газа", - написал он.

Витренко отметил, что учитывая масштаб "Нефтегаза", это непосредственно влияет на сокращение промпроизводства в Украине и снижение доходов госбюджета.

"Для тех, кто слышал и верит в оправдание о том, что добыча падает потому, что не дают новые лицензии, обращу внимание, что Программа 20/20 не выполняется и по добыче на уже выданных лицензиях (разрешениях). То есть даже без новых лицензий должен быть рост, а не падение добычи", - подчеркнул Витренко.

При этом он отметил, что из-за ошибок менеджмента компании простаивало буровое подразделение "Нефтегаза".

Кроме того, Витренко отметил, что ранее Фаворов детально рассказал своему бывшему партнеру по компании "ЭРУ Трейдинг" о предложении американских бизнесменов поставлять газ "Нефтегазу".

"То есть Фаворов за деньги "Нефтегаза" едет в США, там "Нефтегазу" делают коммерческое предложение, которое очевидно является коммерческой тайной, но Фаворов спокойно делится этой информацией с одним из основных конкурентов "Нефтегаза". Это разве не является нарушением, за которое нужно отвечать?", - подчеркнул Витренко.

Также он заявил, что под руководством Фаворова доля рынка в конкурентном сегменте поставки газа коммерческим потребителям приблизилась к нулю и не была создана нормальная система, которая позволила бы "Нефтегазу" развивать рынок и при этом зарабатывать деньги.

"Зато было решено продать газ на "бирже". Но в Украине отсутствует надлежащее регулирование таких "бирж" (то есть в нормальной стране они даже не могли бы называться биржами). И поэтому пока просто частные компании непрозрачным способом зарабатывают на продаже газа "Нефтегаза", - подытожил Витренко.

Как сообщали Українські Новини, председателю правления НАК "Нефтегаз Украины" Андрею Коболеву продлили контракт, хотя набсовет "Нефтегаза" признал невыполнение им задач предыдущего.

"Нефтегаз Украины" уволила Андрея Фаворова с должности директора интегрированного газового бизнеса компании.

Также набсовет "Нефтегаза" признает невыполнение плана по увеличению добычи газа, но не считает Коболева виноватым в этом
Витренко связывает снижение добычи природного газа государственной газодобывающей компанией "Укргаздобыча" с недостатком профессионалов в руководстве.

В 2019 году Украина сократила добычу природного газа на 1,1%, или на 232 млн куб. м, до 20,658 млрд куб. м по сравнению с 2018 годом.

"Нефтегаз Украины" - ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны, которое занимается разведкой и разработкой месторождений, бурением, транспортировкой и хранением нефти и газа, а также снабжением газом потребителей.

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