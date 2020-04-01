Витренко обвинил Фаворова в снижении добычи газа "Нефтегазом"

Исполнительный директор группы Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Юрий Витренко обвинил бывшего директора интегрированного газового бизнеса компании Андрея Фаворова в снижении объемов добычи газа.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Спор с Коболевым (предправления "Нефтегаза") по Фаворову у меня был в конце 2018 года. А в 2019 году мы уже видим рекордное за два десятилетия падение добычи газа", - написал он.

Витренко отметил, что учитывая масштаб "Нефтегаза", это непосредственно влияет на сокращение промпроизводства в Украине и снижение доходов госбюджета.

"Для тех, кто слышал и верит в оправдание о том, что добыча падает потому, что не дают новые лицензии, обращу внимание, что Программа 20/20 не выполняется и по добыче на уже выданных лицензиях (разрешениях). То есть даже без новых лицензий должен быть рост, а не падение добычи", - подчеркнул Витренко.

При этом он отметил, что из-за ошибок менеджмента компании простаивало буровое подразделение "Нефтегаза".

Кроме того, Витренко отметил, что ранее Фаворов детально рассказал своему бывшему партнеру по компании "ЭРУ Трейдинг" о предложении американских бизнесменов поставлять газ "Нефтегазу".

"То есть Фаворов за деньги "Нефтегаза" едет в США, там "Нефтегазу" делают коммерческое предложение, которое очевидно является коммерческой тайной, но Фаворов спокойно делится этой информацией с одним из основных конкурентов "Нефтегаза". Это разве не является нарушением, за которое нужно отвечать?", - подчеркнул Витренко.

Также он заявил, что под руководством Фаворова доля рынка в конкурентном сегменте поставки газа коммерческим потребителям приблизилась к нулю и не была создана нормальная система, которая позволила бы "Нефтегазу" развивать рынок и при этом зарабатывать деньги.

"Зато было решено продать газ на "бирже". Но в Украине отсутствует надлежащее регулирование таких "бирж" (то есть в нормальной стране они даже не могли бы называться биржами). И поэтому пока просто частные компании непрозрачным способом зарабатывают на продаже газа "Нефтегаза", - подытожил Витренко.

Как сообщали Українські Новини, председателю правления НАК "Нефтегаз Украины" Андрею Коболеву продлили контракт, хотя набсовет "Нефтегаза" признал невыполнение им задач предыдущего.

"Нефтегаз Украины" уволила Андрея Фаворова с должности директора интегрированного газового бизнеса компании.

Также набсовет "Нефтегаза" признает невыполнение плана по увеличению добычи газа, но не считает Коболева виноватым в этом

Витренко связывает снижение добычи природного газа государственной газодобывающей компанией "Укргаздобыча" с недостатком профессионалов в руководстве.

В 2019 году Украина сократила добычу природного газа на 1,1%, или на 232 млн куб. м, до 20,658 млрд куб. м по сравнению с 2018 годом.

"Нефтегаз Украины" - ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны, которое занимается разведкой и разработкой месторождений, бурением, транспортировкой и хранением нефти и газа, а также снабжением газом потребителей.