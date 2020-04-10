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10 апреля 2020, пятница, 15:38 852
Верховная Рада и партии 2020-04-10T15:39:29+03:00
Українські Новини
Раде предложили разрешить местным властям устанавливать ограничения на въезд-выезд в период карантина

Раде предложили разрешить местным властям устанавливать ограничения на въезд-выезд в период карантина

Таня Войтюк
Верховная Рада, Запрет въезда, ограничения, карантин в Украине
Блок-посты на въезде в Киев. Фото: Нацгвардия
Блок-посты на въезде в Киев. Фото: Нацгвардия

Тем временем как Рада проведет внеочередное заседание по госбюджету 13 апреля, 11 депутатов предлагают парламенту разрешить местным органам исполнительной власти и местного самоуправления устанавливать особый режим въезда, выезда и создавать контрольно-пропускные пункты в отдельных районах на территории действия карантина.

Об этом говорится в законопроекте №3320, зарегистрированном в Раде 10 апреля, передают Українські Новини.

Документом предлагается местным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления предоставить право на территориях, где установлен карантин, устанавливать особый режим въезда, выезда не только на всей территории карантина, но и на отдельных административно-территориальных единицах, а в случае необходимости - проводить санитарный досмотр вещей, багажа, транспортных средств и грузов.

Также законопроектом предусматривается возможность местными органами создавать на территории карантина КПП на въездах, выездах с нее и на отдельных административно-территориальных единицах, находящихся на территории карантина, а также привлекать для работы в этих пунктах военнослужащих, работников, материально-технические и транспортные средства предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, частей и подразделений центральных органов исполнительной власти Министерства обороны.

Как сообщали Українськi Новини, Аваков предполагает, что карантин закончится в мае, но в Киевской ОГА допустили, что если люди не будут соблюдать режим и ограничения, то эпидемиологическая ситуация не улучшится до осени.

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