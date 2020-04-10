В Украине хотят разрешить открывать спецгоспитали для противодействия коронавирусу

11 депутатов предлагают Верховной Раде разрешить образование органами государственной власти, органами местного самоуправления временных заведений здравоохранения (специализированных госпиталей) для осуществления мер по противодействию распространению коронавирусной болезни (COVID-19) без необходимости выполнения соответствующими учреждениями здравоохранения дополнительных требований, связанных с лицензионными условиями деятельности, и с возможностью использования помещений и имущества других заведений и учреждений для развертывания таких госпиталей.

Об этом говорится в законопроекте №3320, зарегистрированном в Раде 10 апреля, передают Українські Новини.

При этом требования к временному учреждению здравоохранения и порядок их создания определяются центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование госполитики в сфере здравоохранения.

Также депутаты предлагают Раде с целью противодействия распространению коронавирусной болезни установить, что учреждения здравоохранения могут привлекать дополнительно на условиях контракта медицинских работников, имеющих соответствующее специальное образование и которые соответствуют единым квалификационным требованиям.

При этом при наличии у медицинского работника на момент заключения контракта основного места работы, независимо от подчинения и формы собственности работодателя, за таким медработником на срок действия контракта сохраняется его основное место работы и должность, а оплата труда по основному месту работы осуществляется за фактически выполненную работу.

Кроме того, депутаты предлагают Раде разрешить обработку персональных данных без согласия лица, в частности данных, касающихся состояния здоровья, места госпитализации или самоизоляции, фамилии, имени, отчества, даты рождения, места жительства, работы (учебы), с целью противодействия распространению коронавирусной болезни, в порядке, определенном в решении об установлении карантина, при условии использования таких данных исключительно в целях осуществления противоэпидемических мероприятий.

При этом в течение 30 дней после окончания периода установления карантина, такие данные подлежат обезличиванию, а в случае невозможности - уничтожению.

Как сообщали Українськi Новини, по данным на 10 апреля, количество заболевших коронавирусом в Украине достигло более двух тысяч.

Тем временем, в Киеве заразились почти 350 человек, среди которых 2 медика.