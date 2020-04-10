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10 апреля 2020, пятница, 15:33 1168
Общество 2020-04-10T15:33:52+03:00
Українські Новини
В Украине хотят разрешить открывать спецгоспитали для противодействия коронавирусу

В Украине хотят разрешить открывать спецгоспитали для противодействия коронавирусу

Елизавета Кесельман
Верховная Рада, Карантин, Больницы, коронавирус в Киеве
Больница. Фото: Информатор
Больница. Фото: Информатор

11 депутатов предлагают Верховной Раде разрешить образование органами государственной власти, органами местного самоуправления временных заведений здравоохранения (специализированных госпиталей) для осуществления мер по противодействию распространению коронавирусной болезни (COVID-19) без необходимости выполнения соответствующими учреждениями здравоохранения дополнительных требований, связанных с лицензионными условиями деятельности, и с возможностью использования помещений и имущества других заведений и учреждений для развертывания таких госпиталей.

Об этом говорится в законопроекте №3320, зарегистрированном в Раде 10 апреля, передают Українські Новини.

При этом требования к временному учреждению здравоохранения и порядок их создания определяются центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование госполитики в сфере здравоохранения.

Также депутаты предлагают Раде с целью противодействия распространению коронавирусной болезни установить, что учреждения здравоохранения могут привлекать дополнительно на условиях контракта медицинских работников, имеющих соответствующее специальное образование и которые соответствуют единым квалификационным требованиям.

При этом при наличии у медицинского работника на момент заключения контракта основного места работы, независимо от подчинения и формы собственности работодателя, за таким медработником на срок действия контракта сохраняется его основное место работы и должность, а оплата труда по основному месту работы осуществляется за фактически выполненную работу.

Кроме того, депутаты предлагают Раде разрешить обработку персональных данных без согласия лица, в частности данных, касающихся состояния здоровья, места госпитализации или самоизоляции, фамилии, имени, отчества, даты рождения, места жительства, работы (учебы), с целью противодействия распространению коронавирусной болезни, в порядке, определенном в решении об установлении карантина, при условии использования таких данных исключительно в целях осуществления противоэпидемических мероприятий.

При этом в течение 30 дней после окончания периода установления карантина, такие данные подлежат обезличиванию, а в случае невозможности - уничтожению.

Как сообщали Українськi Новини, по данным на 10 апреля, количество заболевших коронавирусом в Украине достигло более двух тысяч. 

Тем временем, в Киеве заразились почти 350 человек, среди которых 2 медика. 

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