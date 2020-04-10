Как работает институт рака в карантин: количество госпитализаций снизилось в 2,5 раза

Национальный институт рака работает в штатном режиме и осуществляет все необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы учреждения.

Об этом говорится в сообщении института, передают Українськi Новини.

"В Институте введен усиленный санитарно-эпидемиологический режим. Организована развозка медицинского персонала на работу и домой. Запущены онлайн-консультации для пациентов изо всех регионов Украины... Действительно, количество госпитализаций в период карантина снизилось в 2,5 раза, что вызвано прежде всего неработающим общественным транспортом. И касается только тех случаев, когда онкологическая помощь не является остро необходимой. Таким пациентам рекомендуется консультироваться с врачами онлайн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Института рака не останавливал работу ни одного своего отделения.

"Ежедневно проводятся операции. Пациенты, которым это показано, проходят курсы лучевой и химиотерапии. В полном соответствии с рекомендациями ВОЗ и Минздрава. Откладываются только те медицинские процедуры, которые не несут угрозы ухудшения состояния пациентов. Например, в ближайшие 2 недели в НИР запланировано проведение трех сложных операций по аутологичной трансплантации костного мозга", - говорится в сообщении.

Также, согласно сообщению, конкурс на замещение вакантной должности директора Национального института рака, проведение которого было назначено на 14 апреля, вероятно, будет отложен, так как выполнить все необходимые для этого процедуры невозможно в условиях ограничений, установленных Кабинетом Министров.

В частности речь идет о запрете публичных собраний, которые необходимы во время избирательной кампании нового главы Института рака.

Как сообщали Українськi Новини, в марте полиция открыла уголовное производство по факту хулиганских действий в отношении главного врача Национального института рака Андрея Безносенко.

Ассоциация онкологов просит министра назначить врио главы Института рака из-за невозможности провести законный конкурс во время карантина.