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10 апреля 2020, пятница, 10:53 1454
Кабмин 2020-04-10T10:54:55+03:00
Українські Новини
В Минсоцполитики рассказали, кому дадут компенсацию по уходу за ребенком из-за карантина

В Минсоцполитики рассказали, кому дадут компенсацию по уходу за ребенком из-за карантина

Валерия Драгомирова
Кабмин, Карантин, Компенсация, Минсоцполитики, Компенсация по уходу за ребенком
Выплаты
Выплаты

Кабинет Министров намерен ввести компенсацию по уходу за ребенком в размере прожиточного минимума для приостановивших работу из-за карантина, который длится 30 дней, физических лиц-предпринимателей.

Об этом министр социальной политики Марина Лазебная сообщила в ходе ток-шоу "Право на владу" на канале 1+1 в четверг вечером, передают Українськi Новини.

"Есть физическое лицо-предприниматель, у которого нет наемных работников, и для этой категории людей - это будет сделано на ближайшем заседании правительства - мы вводим компенсацию расходов по уходу за ребенком. И на каждого ребенка такому лицу, которое просто сидит пережидает карантин, мы дадим по прожиточному минимуму", - сказала она.

Лазебная отметила, что это будет ежемесячная помощь на период карантина плюс 30 дней после его завершения.

По ее словам, правительство намерено таким образом поддержать физлиц-предпринимателей, которые не пойдут регистрироваться как безработные.

Согласно государственному бюджету на 2020 год, прожиточный минимум на детей в возрасте до 6 лет составляет с января 1779 гривен в месяц, с июля – 1859 гривен в месяц; на детей в возрасте от 6 до 18 лет - с января 2218 гривен в месяц, с июля – 2318 гривен в месяц.

Лазебная отметила, что правительство готовит большую программу поддержки для безработных, которые придут в центр занятости, им предоставят помощь по безработице, упрощенный доступ к системе субсидий и системе помощи малообеспеченным.

Как сообщали Українські Новини, индексация пенсий начнется с 1 мая, Кабмин принял постановление. 

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