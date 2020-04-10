У Мінсоцполітики розповіли, кому дадуть компенсацію з догляду за дитиною через карантин

Кабінет Міністрів має намір ввести компенсацію з догляду за дитиною в розмірі прожиткового мінімуму для фізичних осіб-підприємців, що призупинили роботу через карантин.

Про це міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила на ток-шоу "Право на владу" на каналі 1 + 1 в четвер увечері, передають Українські Новини.



"Є фізична особа-підприємець, у якої немає найманих працівників, і для цієї категорії людей - це буде зроблено на найближчому засіданні уряду - ми вводимо компенсацію витрат з догляду за дитиною. І на кожну дитину такій особі, яка просто сидить перечікує карантин, ми дамо по прожитковому мінімуму", - сказала вона.



Лазебна зазначила, що це буде щомісячна допомога на період карантину плюс 30 днів після його завершення.



З її слів, уряд має намір таким чином підтримати фізосіб-підприємців, які не підуть реєструватися як безробітні.



Згідно з державним бюджетом на 2020 рік, прожитковий мінімум на дітей віком до 6 років становить із січня 1779 гривень на місяць, з липня - 1859 гривень на місяць; на дітей віком від 6 до 18 років - із січня 2218 гривень на місяць, з липня - 2318 гривень на місяць.



Лазебна зазначила, що уряд готує велику програму підтримки для безробітних, які прийдуть в центр зайнятості, їм нададуть допомогу з безробіття, спрощений доступ до системи субсидій і системи допомоги малозабезпеченим.



Як повідомляли Українські Новини, індексація пенсій розпочнеться з 1 травня, Кабмін прийняв постанову.