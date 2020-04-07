Что такое "Инвермектин" и почему его рассматривают как лекарство от коронавируса

После того, как в ВОЗ заявили об эффективности препарата "Плаквенил" от симптомов коронавируса, австралийские ученые провели эксперимент с "Ивермектином" — еще одним противовоспалительным препаратом, который может уничтожить вирус за двое суток, хотя раньше им лечили совсем другие болезни.

Согласно описанию, "Ивермектин" – противопаразитарный препарат широкого спектра действия. Им лечили вирус ВИЧ, денге, грипп и вирус Зика. В Украине его долгие годы применяли как ветеринарный препарат для лечения чесотки, гельминтозов и миаза. В основном его использовали как препарат от болезней, которые передаются от собак собакам.

Пока "Ивермектину" удалось справиться с коронавирусом только в пробирке. Выяснилось, что препарат может разрушать РНК вируса и уменьшать вирусную колонию за 48 часов. Ученые продолжают эксперименты и настроены оптимистично.

Применение "Ивермектина" может оказаться эффективнее других препаратов, потому что лекарство имеет минимум побочных эффектов. В отличие от того же гидроксихлорохина, бесконтрольный прием которого может больше навредить, чем помочь. К тому же "Ивермектин" относится к перечню необходимых лекарств, а значит, он доступен в разных странах.

Препарат уже одобрен ВОЗ, но пока как средство для лечения паразитов. Его назначают широкому кругу лиц. Врачи не рекомендуют его только беременным женщинам, детям до 3 лет и людям, принимающим антикоагулянты. Более того, ивермектин запрещено использовать людям с нарушениями функции печени.

Как "Ивермектин" справляется с коронавирусом в организме человека, пока не изучено.

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