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10 апреля 2020, пятница, 06:08 1021
Общество 2020-04-10T08:30:02+03:00
Українські Новини
Бессонница и тревожность мучают украинцев на карантине, — результаты опроса

Бессонница и тревожность мучают украинцев на карантине, — результаты опроса

Кира Молчанова
Опросы, Украинцы, Исследование, Бессонница, Психология, тревожность, карантин в Украине
Тревожность. Фото: Pixabay
Тревожность. Фото: Pixabay

Карантин в Украине и перспектива его продления вызвали у жителей Украины тревожность, усталость и бессонницу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Социологи рассказали, что зафиксировали у опрошенных украинцев признаки депрессии, тревожности, паники, усталости и расстройств сна. Сравнивая результаты опросов двух волн (І волна - 27-28.03, II волна - 3-4.04) заметен незначительный рост тревожности, усталости и бессонницы. Уровень депрессии и паники остались на том же уровне.

Специалисты уверяют, что пока за эмоциональное состояние украинцев можно не переживать. Существенного роста паники и депрессии нет. Но уровень тревожности является относительно высоким среди всех возрастных групп, кроме самой старшей.

Люди старше 50 лет меньше подвержены депрессивным настроениям, зато у них чаще наблюдается расстройство сна. Рост негативных эмоциональных состояний зафиксирован у представителей возрастных категорий 18-29 и 30-39 лет. Итак, у самых молодых в актуальной ситуации появляются признаки депрессии.

Отмечается, что возрастные различия в психоэмоциональных состояниях, вероятно, связаны с изменением стилей жизни. Молодежь больше проявляет депрессивных состояний из-за резкого изменения стиля жизни, принудительного сужения социального круга, снижения активности, количества впечатлений и событий. В то время как в возрасте 50+ стиль жизни становится с каждым годом все более карантинным (больше времени проводят дома, меньший социальный круг взаимодействий, выход на пенсию и др.), поэтому кроме расстройств сна, которые являются нормативными в этом возрасте, другие негативные состояния старшие переживают лучше и лучше адаптируются к ситуации (снижается паника).

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров рассматривает возможность введения в отдельных регионах комендантского часа на выходных.

Тем временем, Кабмин ввел правила нахождения на бесплатной обсервации, во время которой платными будет только питание.

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