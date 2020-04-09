В трех областях Украины могут ввести комендантский час

Кабинет Министров рассматривает возможность введения в отдельных регионах комендантского часа на выходных. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем видеообращении.

Он рассказал, что мэрам сообщили о решении продлить карантин до начала мая. "Какое это число, не уточнили. Но сказал премьер-министр, что карантин будет продлен", - сообщил мэр.

"Также проинформировали, что в трех областях - Ивано-Франковская, Тернопольская и Львовская - вводятся чрезвычайные меры на выходные дни, чтобы разорвать цепь заражения. В том числе рассматривается возможность даже комендантского часа. Так сказали на этом совещании с премьер-министром. Детали, очевидно, будем знать завтра", - сказал Марцинкив.

Как сообщали Українські Новини, в субботу и воскресенье в области, скорее всего, будет введен режим максимального ограничения передвижения.

В Украине госпитализировали 40 детей с коронавирусом. Также по состоянию на 9 апреля, в мире зарегистрировано 1 484 811 случаев заражения коронавирусом, 329 976 из них выздоровели, 88 538 – умерли.

Тем временем в Киеве больницы, которые определили для приема больных "второй волны" с подозрением на коронавирус, готовы к приему пациентов.