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  • У Скорпионов будет удачный день, а Козерогам следует взять тайм-аут — гороскоп от Павла Глобы на 10 апреля
09 апреля 2020, четверг, 21:09 46
Lifestyle 2020-04-09T21:09:01+03:00
Українські Новини
У Скорпионов будет удачный день, а Козерогам следует взять тайм-аут — гороскоп от Павла Глобы на 10 апреля

У Скорпионов будет удачный день, а Козерогам следует взять тайм-аут — гороскоп от Павла Глобы на 10 апреля

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, Гороскоп от Павла Глобы
Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

Пятница, 10 апреля, у всех знаков зодиака пройдет в гармонии и равновесии, в отличии от четверга. День пройдет без ссор, стычек и конфликтов. Но некоторым знакам зодиака звезды советуют отложить принятие правильных решений и важные дела. А подробнее о астрологическом прогнозе рассказал Павел Глоба.

Овен

В пятницу Овнов ждет интересное увлечение, которое может перерасти в серьезное дело. На работе звезды советуют не гнаться за быстрыми результатами, а быть внимательнее и точнее.

Телец

Тельцам звезды рекомендуют уделить во вторник время себе, так как преставители этого знака будут чувствовать себя уставшими. Постарайтесь разумно распределить силы на работу и отдых.

Близнецы

В эти сутки Близнецы могут забыть о всех проблемах. Представителей этого знака не покинет чувство спокойствия, равновесия и уверенности в себе.

Рак

Звезды советуют Ракам наслаждаться жизнью и не позволять эмоциям управлять собой. Внутреннее напряжение может обернуться бессонницей, поэтому звезды советуют постараться перед сном отбросить все плохие мысли.

Лев

В пятницу Львы смогут показать свои здравомыслие, работоспособность, активность и легкий характер. Звезды советуют смело браться за любое дело – Львам будет под силу все.

Дева

Из-за нагрузки на работе у Дев возможны бессонница и повышенная раздражительность. У представителей могут возникнуть проблемы с пищеварением, поэтому не увлекайтесь острыми блюдами.

Весы

В пятницу звезды советуют Весам не тратить свои силы и эмоции, стараясь продолжить роман – избранник Весов достаточно легкомысленный, и у него совсем другие планы на жизнь.

Скорпион

В этот день Скорпионам все будет даваться легко. Реализуются их старые идеи, а новые – получат одобрение. Главное – не спешить.

Стрелец

Стрельцам звезды рекомендуют принимать предложения партнеров, включаться в коллективную работу и творить. Особенно активной будет первая половина дня.

Козерог

В пятницу звезды советуют Козерогам взять небольшой тайм-аут и заняться домашними делами. Решение серьезных и тяжелых задач лучше отложить до выходных.

Водолей

В пятницу Водолеям могут предложить новую должность, и даже если она поначалу будет казаться им непривлекательной – не стоит переживать. Совсем скоро представители этого знака посмотрят на ситуацию другими глазами.

Рыбы

Рыбы в пятницу убедятся в правильности своих действий. Конец дня подарит им приятные сюрпризы. Чтобы оставаться бодрыми, попробуйте заняться легкими физическими нагрузками.

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