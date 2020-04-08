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08 апреля 2020, среда, 06:00 1897 Карта
Lifestyle 2020-04-08T06:00:01+03:00
Українські Новини
Тепло до +22, а потом похолодание. Синоптик прогнозирует дожди на выходных

Тепло до +22, а потом похолодание. Синоптик прогнозирует дожди на выходных

Валерия Драгомирова
Погода, Дождь, Прогноз погоды, тепло, погода в апреле, Апрель-2020, Дожди в апреле
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

В среду, 8 апреля, по всей Украине будет весеннее тепло. Температура воздуха поднимется до +15+22 градусов. Однако в пятницу придут дожди и небольшое похолодание.

Об этом на странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

8 апреля теплее всего будет на западе, немного свежее будет в Крыму и Приазовье, +10+14 градусов.

Ночь еще будет холодной, только + 1 + 6 градусов, местами возможно и до 0-2 градусов мороза.

Ветер в Украине будет умеренный, на севере и востоке может быть порывистым, порой до сильного.

В Киеве в среду предполагается солнечная и теплая погода, но с порывистым ветром. Температура воздуха в течение дня достигнет +18 +19 градусов. Ночью + 2 + 4 градуса.

9-го апреля тепло удержится, а вот 10 апреля, в пятницу, придет влажный атмосферный фронт с дождями и небольшим похолоданием.

В Украине 10 апреля пройдут дожди. Карта: УкргидрометцентрВ Украине 10 апреля пройдут дожди. Карта: Укргидрометцентр


Как сообщали Українські Новини, в апреле будет теплее, чем обычно, но возможны заморозки. 

Кроме того, синоптики напугали прогнозом погоды на лето

А следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

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