У Рыб хорошее время для перемен, а у Близнецов возможны ссоры — гороскоп от Павла Глобы на 9 апреля

Четверг будет неоднозначным для многих знаков зодиака. Он поставит перед знаками много задач. Но многие знаки зодиака успешно справятся со всеми задачами этого дня и даже теми, к которым не успели приступить в среду. Подробнее об астрологичеком прогнозе для всех знаков зодиака на четверг, 9 апреля, рассказал Павел Глоба.

Овен

Для Овнов четверг будет удачным. У представителей этого знака будет много дел и задач, впрочем внутренне они будут чувствовать покой и тишину.

Телец

Для творческих натур, новый день – время для интеллектуального подъема, новых идей и смелых начинаний. Звезды советуют Тельцам не бояться мнения других, а делать так, как подсказывает сердце.

Близнецы

В личных отношениях у Близнецов могут начаться ссоры. Как всегда помогут объятия, мудрость и терпение. Звезды советуют немного подождать, ведь совсем скоро все наладится.

Рак

Утро у Раков начнется с творческого подъема, однако звезды советуют не спешить браться за все сразу. В это время близкие будут требовать от представителей этого знака помощи.

Лев

В четверг Львам придется решать проблемы, связанные с ошибками коллег. Главное правило для представителей этого знака в этот день – не переутомляться.

Дева

Несмотря на то, что Девам в четверг хорошо будут удаваться дела на решение финансовых вопросов, не бойтесь посвятить этот день отдыху.

Весы

Весам в этот день нельзя быть пассивным. Звезды советуют взять в четверг все, что только в силах, а их у представителей этого знака накопился немалый запас. Однако старайтесь не суетиться – подходите ко всему творчески.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам быть в четверг щедрыми и не ставить себе рамок – небольшие эксперименты пойдут на пользу. Сделайте что-то необычное и попробуйте вырваться из рутины.

Стрелец

У Стрельцов день хорош для любых изменений, при этом в четверг не обязательно выходить из дома – главное не просиживать все время на диване.

Козерог

В этот день Козерогам лучше хорошо заняться домашними делами – время идеально подходит как для небольших уборок, так и для перестановок в доме.

Водолей

В этот день главными спутниками Водолеев будет смелость и уверенность. Доводите начатые дела до конца. Представителей этого знака будет сопровождать уверенность и вдохновение.

Рыбы

В четверг у Рыб будет удачный день, чтобы заложить начало важных перемен в жизни. Время благоприятно для прощания с вредными привычками. Даже небольшие изменения начатые сегодня покажут хороший результат.

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