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09 апреля 2020, четверг, 19:08 438
Общество 2020-04-09T19:09:32+03:00
Українські Новини
В Киевской области за сутки произошло 132 пожара

В Киевской области за сутки произошло 132 пожара

Таня Войтюк
Пожар, Поджог, ГосЧС, сухая трава
Пожар. Фото: od.dsns.gov.ua
Пожар. Фото: od.dsns.gov.ua

Помимо того, что с начала 2020 года пожары уничтожили почти 18 000 гектаров земли, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) за 8 апреля ликвидировала 132 пожара в природных экосистемах Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС Киевской области, передают Українські Новини.

Больше всего пожаров ликвидировано в Володарском, Бориспольском, Таращанском, Белоцерковском, Барышевском, Кагарлицком, Макаровском, Киево-Святошинском, Тетиевском, Ивановском, Ставищенском, Обуховском, Яготинском, Переяслав-Хмельницком, Броварском районах, где были потушены пожары сухой растительности площадью 196,24 га.

Отмечается, что самой частой причиной возникновения крупномасштабных пожаров является сжигание сухих растительных остатков и неосторожное обращение с огнем граждан.

Как сообщали Українські Новини, шестой день в Зоне отчуждения не могут погасить лесной пожар. Сейчас спасатели работают на территории Денисовецького, Котовского и Корогодского лесничеств.

Тем временем в Киеве вспыхнул масштабный пожар на складе лакокрасочных материалов.

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