В Киевской области за сутки произошло 132 пожара

Помимо того, что с начала 2020 года пожары уничтожили почти 18 000 гектаров земли, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) за 8 апреля ликвидировала 132 пожара в природных экосистемах Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС Киевской области, передают Українські Новини.

Больше всего пожаров ликвидировано в Володарском, Бориспольском, Таращанском, Белоцерковском, Барышевском, Кагарлицком, Макаровском, Киево-Святошинском, Тетиевском, Ивановском, Ставищенском, Обуховском, Яготинском, Переяслав-Хмельницком, Броварском районах, где были потушены пожары сухой растительности площадью 196,24 га.

Отмечается, что самой частой причиной возникновения крупномасштабных пожаров является сжигание сухих растительных остатков и неосторожное обращение с огнем граждан.

Как сообщали Українські Новини, шестой день в Зоне отчуждения не могут погасить лесной пожар. Сейчас спасатели работают на территории Денисовецького, Котовского и Корогодского лесничеств.

Тем временем в Киеве вспыхнул масштабный пожар на складе лакокрасочных материалов.