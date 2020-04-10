Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий еще 2,5 млрд гривен

В то время, как индексация пенсий начнется с 1 мая, Пенсионный фонд 9 апреля направил на финансирование пенсий 2,5 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда в Facebook.



"На пенсионные выплаты направлено 2,5 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 14,1 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.



В ПФУ попросили пенсионеров без необходимости не выходить из дома, не рисковать своим здоровьем и жизнью.



Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке: пенсия будет зачислена на ваш счет в банке, а тем, кто выбрал АО "Укрпочта", пенсии доставят почтальоны домой.

На пенсии направили 14 млрд гривен. Инфографика: ПФУ



Как сообщали Українські Новини, на индексацию пенсий в мае и выплату пенсионерам по 1000 гривен хотят выделить 20 млрд.



Ранее заместитель главы офиса Президента Юлия Ковалив сообщила, что индексация пенсий будет проведена за счет заимствований и сокращения расходов госбюджета.



Кроме того, социальные выплаты продлили на месяц после карантина.