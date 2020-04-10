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10 апреля 2020, пятница, 07:45 856 Инфографика
Экономика 2020-04-10T07:45:01+03:00
Українські Новини
Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий еще 2,5 млрд гривен

Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий еще 2,5 млрд гривен

Валерия Драгомирова
Пенсии, Пенсионеры, Пенсионный фонд, Финансирование пенсий
Пенсия. Фото: censor.net
Пенсия. Фото: censor.net

В то время, как индексация пенсий начнется с 1 мая, Пенсионный фонд 9 апреля направил на финансирование пенсий 2,5 млрд гривен. 

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда в Facebook

"На пенсионные выплаты направлено 2,5 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 14,1 миллиарда гривен", - говорится в сообщении. 

В ПФУ попросили пенсионеров без необходимости не выходить из дома, не рисковать своим здоровьем и жизнью.

Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке: пенсия будет зачислена на ваш счет в банке, а тем, кто выбрал АО "Укрпочта", пенсии доставят почтальоны домой. 

На пенсии направили 14 млрд гривен. Инфографика: ПФУНа пенсии направили 14 млрд гривен. Инфографика: ПФУ


Как сообщали Українські Новини, на индексацию пенсий в мае и выплату пенсионерам по 1000 гривен хотят выделить 20 млрд. 

Ранее заместитель главы офиса Президента Юлия Ковалив сообщила, что индексация пенсий будет проведена за счет заимствований и сокращения расходов госбюджета.

Кроме того, социальные выплаты продлили на месяц после карантина.

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