Светлокожим людям запретили высказываться на антирасистской конференции в Шотландии

Эдинбургский университет подвергся критике за организацию "антирасистского" мероприятия, в ходе которого белым людям запрещалось задавать вопросы, сообщают "The Telegraph".

Конференция была организована группой QTPOC, которая выступает против расизма. Для участников мероприятия создали две "зоны безопасности", на одну из которых не пускали белокожих. Зону посвятили только цветным людям, которые чувствовали себя неудобно.

"Мы не будем давать микрофон белым людям во время вопросов, не потому, что мы думаем, что белые люди не могут ничего предложить к дискуссии, а потому, что мы хотим усилить голоса цветных людей. Если у вас белая кожа, пожалуйста, поделитесь своим мнением или вопросом с членами комитета или докладчиками после мероприятия", - отметили организаторы.

Однако антирасистская активистка Джейн Маккол заявила, что конференция сама по себе была "откровенно расистской".

"Это возвращает битву за достижения равенства и справедливости на десятилетия назад, а все из-за крохотной группы экстремистов, чьи действия и искаженное чувство логики привело к тому, что они унижают белых людей просто из-за их цвет кожи. Представьте себе, если бы это событие назвали "Сопротивление черноте", а небелым людям сказали, что они не могут задавать вопросов, а также не иметь доступа в комнату, поскольку они "неправильного цвета", - заявила Маккол.

Представитель университета заявил, что борьба с расизмом является важной темой для дебатов, но добавил, что он предоставляет большую ценность вопросом равенства и голоса. Он утверждает, что университет встретился с организаторами мероприятия, чтобы убедиться, что мероприятие соответствует ценностям заведения.

Как сообщали Українські Новини, в Словакии депутата лишили мандата за расизм. Ранее новый джемпер Gucci спровоцировал расистский скандал, а в Мюнхене десятки тысяч людей вышли на митинг против расизма.