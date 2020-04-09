В Кировоградской области коронавирус обнаружили у 2 беременных и 1 ребенка

В Украине по состоянию на утро 9 апреля зарегистрировали 1892 случая COVID-19, а в Кировоградской области Covid-19 лабораторно подтвердили у троих человек: двух беременных женщин и одного ребенка.

Об этом в Telegram сообщил глава Кировоградской облгосадминистрации Андрей Балонь.

По его словам, у обеих женщин и ребенка легкая форма заболевания. При этом ребенок находится на изоляции в областной больнице.

"Среди инфицированных в Кировоградской области есть 2 беременные 1 женщина с Кропивницкого и 1 женщина из Долинского района. Обе имеют легкое течение болезни и находятся дома на самоизоляции. В Кировоградской области пока на COVID-19 инфицирован 1 ребенок. Речь идет о 11-летнюю девочку из Кропивницкого. Она имеет легкое течение болезни и находится на изоляции в областной больнице", - написал Балонь.

В Кировоградской области три новых случая Covid-19

Также глава ОГА отметил, что информация о якобы троих больных детях в Александрии не соответствует действительности, так как ПЦР-диагностика не выявила у них заболевания.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве больницы, которые определили для приема больных "второй волны" с подозрением на коронавирус, готовы к приему пациентов.

Также в Киевской ОГА заявили, что карантин могут продлить до осени, если люди не будут соблюдать ограничения в виде самоизоляции.