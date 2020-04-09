подписаться на рассылку
27.1 27.55
29.2 29.95
˟
ONLINE
9.04.20 14:00-16:30 Видеоконференция по вопросам работы предприятий водоснабжения и водоотведения

  • Новости
  • Мир
  • Состояние госпитализированного из-за коронавируса Бориса Джонсона улучшилось
09 апреля 2020, четверг, 13:17 213
Мир 2020-04-09T13:25:26+03:00
Українські Новини
Состояние госпитализированного из-за коронавируса Бориса Джонсона улучшилось

Состояние госпитализированного из-за коронавируса Бориса Джонсона улучшилось

Елизавета Кесельман
Великобритания, Коронавирус, Коронавирус у чиновника, Премьер-мнистр Британии, Борис Джоносн
Борис Джонсон
Борис Джонсон

Переведенный в реанимацию из-за коронавируса премьер-министр Борис Джонсон постепенно идет на поправку, однако на данный момент все еще находится в реанимации. Об этом сообщает National Post со ссылкой на канцлера казначейства Риши Сунака.

Как передает Сунак, Джонсон уже может сидеть и общаться с медработниками.

"Премьер-министр все еще находится в реанимации, однако его состояние улучшается. Он уже сидит на кровати и с удовольствием общается с работниками больницы", - рассказал Сунак. 

Общая смертность в больницах Великобритании от COVID-19 увеличилась на 938 - до 7097 человек по состоянию на 7 апреля

Как сообщали Українські Новини, Джонсону стало плохо 27 марта, когда у него обнаружили положительный тест на коронавирус.  

По совету медицинской бригады больницы Святого Томаса в Лондоне, где он проходит лечение, Джонсона поместили в отделение интенсивной терапии. В Лондон вылетели американские врачи, чтобы предложить медицинскую помощь.

Тем временем, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сегодня проведет первое заседание после месячной изоляции. 

 

 

Больше новостей о: Великобритания Коронавирус Коронавирус у чиновника Премьер-мнистр Британии Борис Джоносн

В Киево-Печерской Лавре 26 новых случаев коронавируса. В столице 335 инфицированных
Количество случаев коронавируса в Украине приближается к двум тысячам
Новости
Кому банки продлят срок действия банковских карт на три месяца 13:45
В 1-м квартале "Ника-Тера" увеличила переработку грузов на 1,5% до 1,9 млн тонн 13:39
Хрен. Фото: Pixabay
Хрен к пасхальному столу. Где в Киеве дешевле всего купить популярный соус 13:30
Гривна продолжает падать. Курс НБУ на пятницу и выходные 13:23
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Кличко рассказал, будут ли отключать горячую воду в Киеве во время карантина 13:20
больше новостей
Какие места могут посещать пенсионеры, - разъяснение Кабмина 08:45
Где в Киевской области больше всего случаев коронавируса 13:54
Кто такой Чарльз Либер и почему его обвиняют в создании инфекции COVID-19 14:01
В США 400 тыс. зараженных коронавирусом. Данные по всему миру 8 апреля 08:30
Дополнительные выплаты пенсионерам в апреле. Кому еще "светит" карантинная тысяча 05:30
больше новостей
Кто такой Чарльз Либер и почему его обвиняют в создании инфекции COVID-19 14:01
НАБУ засекретило дело о возможной коррупции Нефедова 17:22
Израиль попросил паломников не ехать в Умань на Песах 09:40
"Пленки Ермака" назвали спецоперацией по срыву мирного процесса на Донбассе 10:01
Снявший видео с братом Ермака является внештатным агентом СБУ, - адвокат Мостовенко 10:37
больше новостей
Пасха на карантине. Как верующие смогут посещать храмы и будут ли святить куличи
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok