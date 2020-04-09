Состояние госпитализированного из-за коронавируса Бориса Джонсона улучшилось

Переведенный в реанимацию из-за коронавируса премьер-министр Борис Джонсон постепенно идет на поправку, однако на данный момент все еще находится в реанимации. Об этом сообщает National Post со ссылкой на канцлера казначейства Риши Сунака.

Как передает Сунак, Джонсон уже может сидеть и общаться с медработниками.

"Премьер-министр все еще находится в реанимации, однако его состояние улучшается. Он уже сидит на кровати и с удовольствием общается с работниками больницы", - рассказал Сунак.

Общая смертность в больницах Великобритании от COVID-19 увеличилась на 938 - до 7097 человек по состоянию на 7 апреля

Как сообщали Українські Новини, Джонсону стало плохо 27 марта, когда у него обнаружили положительный тест на коронавирус.

По совету медицинской бригады больницы Святого Томаса в Лондоне, где он проходит лечение, Джонсона поместили в отделение интенсивной терапии. В Лондон вылетели американские врачи, чтобы предложить медицинскую помощь.

Тем временем, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сегодня проведет первое заседание после месячной изоляции.