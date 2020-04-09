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09 квітня 2020, четвер, 09:04 27 Карта
Світ 2020-04-09T10:15:02+03:00
Українські Новини
У світі вже майже 1,5 млн заражених коронавірусом. Дані на 9 квітня

У світі вже майже 1,5 млн заражених коронавірусом. Дані на 9 квітня

Елена Новикова
Коронавірус, Коронавірус в Німеччині, коронавірус в Італії, Коронавірус в Іспанії, Профілактика коронавірусу, Коронавірус в США, Коронавірус в світі, Коронавірус у Франції
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

У четвер, 9 квітня, у світі зареєстровано 1 484 811 випадків зараження коронавірусом, 329 976 з них одужали, 88 538 - померли, в той час, як в Україні станом на 8 квітня 9:00 зафіксували 1 668 випадків.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків у світі.

Найбільше випадків зафіксували у США, де вірус підтвердили у 432 132 людей, 14 817 з них померли, а 23 906 - вилікувалися. За добу в США зареєстрували 33 041

На другому місці знаходиться Іспанія. Коронавірусом заразилися 148 220 осіб (за добу 6 278) і загинули 14 792 особи.

На третьому місці Італія, де коронавірусом заразилися 139 422 особи (3 836), всього в країні 17 669 летальних випадків.

Німеччина випередила Францію за кількістю заражених коронавірусом і опинилася на четвертому місці. Коронавірусом в країні заразилися 113 296 (за добу 5 633), померли - 10 343.

У Франції зафіксували 83 080 випадків захворювання COVID-19. Вона на п'ятому місці. Кількість померлих в країні не змінилась.

Як захиститися від коронавірусу:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавіруса. Інфографіка: Центр громадського здоров'яЯк захиститися від коронавіруса. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, у Кіровоградській області жінка з коронавірусом померла через сім хвилин після госпіталізації.

Також у Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, в яких випадках хворих коронавірусом можуть госпіталізувати.

 
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