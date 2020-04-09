Астролог рассказал, с какими трудностями могут столкнуться все знаки зодиака 9 апреля

Звездопад Лириды пройдет уже в апреле. В этот день звезды станут немного ближе к нам. А о том, как расположились звезды в четверг, 9 апреля, расскажут Українські Новини. Чем выше показатель энергии, тем у больше у знака шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки гороскопу. Овен (21 марта – 19 апреля) В четверг у Овнов могут возникнуть трудные моменты в общении. Возможна необоснованная критика со стороны окружающих. Звезды советуют приготовиться к противостоянию, чтобы отстоять свою точку зрения. А вот в финансовой сфере Овнов ждет удачный день. Есть шанс получить неплохую прибыль. Телец (20 апреля – 20 мая) Звезды советуют Тельцам в четверг ответственно подходить к решению текущих дел. День будет сложный, от представителей этого знака потребуется выдержка. Вечер Тельцам лучше всего провести в привычной обстановке. Близнецы (21 мая – 20 июня) Близнецам звезды советуют избегать ошибок и недоразумений, которые могут случиться в этот день. К работе следует подходить ответственно, а важные решения принимать осмотрительно. Вечер у представителей этого знака пройдет продуктивно. Рак (21 июня – 22 июля) Ракам в четверг предстоит отстаивать свою точку зрения, могут происходить нападки со стороны окружающих, возникнет противостояние. А вот вторую половину дня звезды советуют провести с близкими. Лев (23 июля – 22 августа) У Львов будет неоднозначный день, события могут развиваться не всегда в пользу представителей этого знака. Звезды советуют максимально состредоточиться на текущих проблемах и довести начатые дела до конца. Дева (23 августа – 22 сентября) В четверг обстоятельства могут складываться не всегда в пользу Дев. В это время в делах будут важны даже мелочи. Потому звезды советуют все перепроверять, чтобы не упустить ничего. Весы (23 сентября – 22 октября) У Весов будет сложный день. В четверг могут возникать различные препятствия в работе. Звезды советуют обратиться за помощью, если почувствуете, что не справляетесь. Также в четверг осторожнее обращайтесь с финансами, лишние траты будут нежелательны. Скорпион (23 октября – 21 ноября) Звезды советуют Скорпионам не останавливаться перед трудностями, проявлять активность и деловую хватку. День будет успешным и позволит представителям этого знака успешно решать текущие задачи. Стрелец (22 ноября – 21 декабря) У Стрельцов в четверг дел будет невпроворот. Звезды уверяют, что в этот день наступит благоприятное время для планирования. Вечером удастся отдохнуть и восстановить силы. Козерог (22 декабря – 19 января) В четверг Козерогам будет проблематично найти взаимопонимание с окружающими, представители этого знака будут нервничать и вести себя эмоционально. Звезды советуют все свои действия продумывайть заранее. Водолей (20 января – 18 февраля) Звезды советуют Водолеям не сидеть на месте в четверг, а постараться сделать как можно больше дел. А вот вечером следует провести время в кругу семьи или друзей. Рыбы (19 февраля – 20 марта) У Рыб будет не самый лучший день. Звезды советуют не лезть на рожон и не предпринимать активных действий. Есть риск нарваться на неприятности. А вот для приобретения новых знаний, самообразования в четверг благоприятное время. Как сообщали Українські Новини, Павел Глоба рассказал о том, что ждет всех знаков зодиака в четверг, 9 апреля. Также на выходных в Украине будут дожди.