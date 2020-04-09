Астролог рассказал, с какими трудностями могут столкнуться все знаки зодиака 9 апреля

Звездопад Лириды пройдет уже в апреле. В этот день звезды станут немного ближе к нам. А о том, как расположились звезды в четверг, 9 апреля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии, тем у больше у знака шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки гороскопу.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В четверг у Овнов могут возникнуть трудные моменты в общении. Возможна необоснованная критика со стороны окружающих. Звезды советуют приготовиться к противостоянию, чтобы отстоять свою точку зрения. А вот в финансовой сфере Овнов ждет удачный день. Есть шанс получить неплохую прибыль.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Звезды советуют Тельцам в четверг ответственно подходить к решению текущих дел. День будет сложный, от представителей этого знака потребуется выдержка. Вечер Тельцам лучше всего провести в привычной обстановке.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецам звезды советуют избегать ошибок и недоразумений, которые могут случиться в этот день. К работе следует подходить ответственно, а важные решения принимать осмотрительно. Вечер у представителей этого знака пройдет продуктивно.

Рак (21 июня – 22 июля)

Ракам в четверг предстоит отстаивать свою точку зрения, могут происходить нападки со стороны окружающих, возникнет противостояние. А вот вторую половину дня звезды советуют провести с близкими.

Лев (23 июля – 22 августа)

У Львов будет неоднозначный день, события могут развиваться не всегда в пользу представителей этого знака. Звезды советуют максимально состредоточиться на текущих проблемах и довести начатые дела до конца.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В четверг обстоятельства могут складываться не всегда в пользу Дев. В это время в делах будут важны даже мелочи. Потому звезды советуют все перепроверять, чтобы не упустить ничего.

Весы (23 сентября – 22 октября)

У Весов будет сложный день. В четверг могут возникать различные препятствия в работе. Звезды советуют обратиться за помощью, если почувствуете, что не справляетесь. Также в четверг осторожнее обращайтесь с финансами, лишние траты будут нежелательны.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Звезды советуют Скорпионам не останавливаться перед трудностями, проявлять активность и деловую хватку. День будет успешным и позволит представителям этого знака успешно решать текущие задачи.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

У Стрельцов в четверг дел будет невпроворот. Звезды уверяют, что в этот день наступит благоприятное время для планирования. Вечером удастся отдохнуть и восстановить силы.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В четверг Козерогам будет проблематично найти взаимопонимание с окружающими, представители этого знака будут нервничать и вести себя эмоционально. Звезды советуют все свои действия продумывайть заранее.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Звезды советуют Водолеям не сидеть на месте в четверг, а постараться сделать как можно больше дел. А вот вечером следует провести время в кругу семьи или друзей.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

У Рыб будет не самый лучший день. Звезды советуют не лезть на рожон и не предпринимать активных действий. Есть риск нарваться на неприятности. А вот для приобретения новых знаний, самообразования в четверг благоприятное время.

Как сообщали Українські Новини, Павел Глоба рассказал о том, что ждет всех знаков зодиака в четверг, 9 апреля.

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