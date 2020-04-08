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08 апреля 2020, среда, 23:31 154 Инфографика
Финансы 2020-04-08T23:36:49+03:00
Українські Новини
Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий за апрель уже 11,5 млрд гривен

Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий за апрель уже 11,5 млрд гривен

Надежда Комендантова
Пенсии, Пенсионный фонд, ПФУ, выплата пенсий, пенсии в Украине, Финансирование пенсий
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсия. Фото: dengi.ua

В то время, как ПФ начал выплату компенсации в 500 гривен пенсионерам старше 80 лет, 8 апреля 2020 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ), согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий.

Об этом передает пресс служба ПФУ.

Сообщается, что на пенсионные выплаты направлено еще 1,4 миллиарда гривен. Всего же с начала месяца профинансировано пенсий на сумму 11,5 млрд гривен.

В то же время, ПФУ призвал людей пожилого возраста по возможности не выходить из дома.

"Уважаемые пенсионеры! Обращаемся к вам с убедительной просьбой без необходимости не выходить из дома, не рисковать своим здоровьем и жизнью" , — говорится в сообщении.

В ПФУ подчеркнули, что выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке: пенсия будет зачислена на ваш счет в банк, а тем, кто выбрал АО "Укрпочта", пенсии доставят почтальоны домой.

Как сообщали Українські Новини, в апреле ПФУ финансирование пенсий начал согласно утвержденному графику.   

Кроме того, к Пасхе почти 300 тысяч киевлян получат матпомощь.

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