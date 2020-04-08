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08 апреля 2020, среда, 21:53 226
Налоги 2020-04-08T21:58:10+03:00
Українські Новини
Экономисты призывают бизнес заплатить налоги авансом, кто может себе это позволить

Экономисты призывают бизнес заплатить налоги авансом, кто может себе это позволить

Ярина Вацяк
Налоги, Карантин, Экономисты, Экономический кризис
Налоги Фото: pixabay.com
Налоги Фото: pixabay.com

Старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар призвал бизнес заплатить налоги авансом в этом месяце, чтобы минимизировать экономический кризис в стране из-за карантина в то время, как ада пообещала не наказывать во время карантина за нарушение налогового законодательства.

Об этом Михаил Кухар написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Как лидер и старший экономист Ukraine Econonic Outlook я официально сообщаю о том что наша научно-исследовательская компания сегодня 08/04/2020 заплатила все налоги за этот месяц и все налоги (в прогнозном размере) на месяц вперед, осознавая свою Социальную ответственность перед государством в котором мы живем в кризис который настиг нашу экономику в этом месяце", - написал он.

Также Кухар отметил, что осознает, что большинство компаний не смогут заплатить в полной мере налоги в этом месяце в связи с "кризисом коронавируса" и беспрецедентным в новейшей истории украинской экономики спадом деловой активности.

"Но мы обращаемся к ем компаниям, которые сумели даже в кризис, как и наша компания, в разы нарастить свои обороты, выплатить зарплаты и бонусы своим сотрудникам -- "заплатить налоги наперед"", - призвал он.

Скриншот поста КухараСкриншот поста Кухара

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина входит в финансово-экономический кризис.

Тем временем, в Украине из-за кризиса растет безработица.

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