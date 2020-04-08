Экономисты призывают бизнес заплатить налоги авансом, кто может себе это позволить

Старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар призвал бизнес заплатить налоги авансом в этом месяце, чтобы минимизировать экономический кризис в стране из-за карантина в то время, как ада пообещала не наказывать во время карантина за нарушение налогового законодательства.

Об этом Михаил Кухар написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Как лидер и старший экономист Ukraine Econonic Outlook я официально сообщаю о том что наша научно-исследовательская компания сегодня 08/04/2020 заплатила все налоги за этот месяц и все налоги (в прогнозном размере) на месяц вперед, осознавая свою Социальную ответственность перед государством в котором мы живем в кризис который настиг нашу экономику в этом месяце", - написал он.

Также Кухар отметил, что осознает, что большинство компаний не смогут заплатить в полной мере налоги в этом месяце в связи с "кризисом коронавируса" и беспрецедентным в новейшей истории украинской экономики спадом деловой активности.

"Но мы обращаемся к ем компаниям, которые сумели даже в кризис, как и наша компания, в разы нарастить свои обороты, выплатить зарплаты и бонусы своим сотрудникам -- "заплатить налоги наперед"", - призвал он.

Скриншот поста Кухара

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина входит в финансово-экономический кризис.

Тем временем, в Украине из-за кризиса растет безработица.