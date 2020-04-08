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08 апреля 2020, среда, 22:17 2044
Медицина 2020-04-08T22:17:01+03:00
Українські Новини
На Львовщине - вторая смерть от коронавируса. Мужчине было 50 лет

На Львовщине - вторая смерть от коронавируса. Мужчине было 50 лет

Надежда Комендантова
обмен пленными, коронавирус в Украине, Смерть от коронавируса, Коронавирус во Львове, Коронавирус во Львовской области
Коронавирус. Фото: Днепропетровская ОГА
Коронавирус. Фото: Днепропетровская ОГА

В то время, как в МОЗ обнародовали показатель смертности от коронавируса в Украине, во Львовской области зафиксировали вторую смерть от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Всего на Львовщине за все время с подозрением COVID-19 обратилось 526 человек.

Сейчас с подозрением на коронавирус 72 человека. У 47 пациентов положительный результат теста на COVID-19.

Два человека с подтвержденным диагнозом умерли. Еще пятеро находятся на лечении в отделении интенсивной терапии, а трое выздоровели.

На лечении в областной инфекционной клинической больнице - 85 человек. На самоизоляции - 326. За все время выписано 115 пациентов. В 9-ти пациентов состояние тяжелое, а двое на аппарате ИВЛ.

Как сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько, в одной из больниц Львова умер 50-летний мужчина с подтвержденным новым типом коронавируса COVID-19. Результат теста, который показал у пациента коронавирус, получили вчера ночью, 7 апреля.

По его словам, инфицированного госпитализировали в клиническую больницу "Львовской железной дороги" в тяжелом состоянии с желудочно-кишечным кровотечением, дыхательной недостаточностью.

"Мужчину доставили в клиническую больницу "Львовской железной дороги" в тяжелом состоянии с желудочно-кишечным кровотечением, дыхательной недостаточностью. Несмотря на усилия медиков и реанимационную помощь, мужчина скончался", — указано в сообщении.

По предварительной информации городского управления здравоохранения, мужчина не был жителем Львова.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 9:00 8 апреля в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.

Тем временем, владелец похоронной фирмы возил гроб с надписью "Сиди дома" по трем городам Львовской области

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