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07 апреля 2020, вторник, 08:41 671
Жизнь 2020-04-07T08:42:00+03:00
Українські Новини
Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы в стихах и открытках

Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы в стихах и открытках

Ольга Фандорина
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Сегодня, 7 апреля, православные христиане отмечают один из самых больших христианских праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы. Его дата не меняется из года в год, а Українські Новини опубликуют самые лучшие поздравления в стихах и открытках. 

Православное поздравление с Благовещением должно быть радостным. Ведь этот праздник связан с прекрасным событием – сообщением Деве Марии о том, что она станет матерью Иисуса Христа. Богородица получила "благую весть" от архангела Гавриила.

 ***

В день Благовещенья великий

Пускай здоровье пребывает! 

И образ Девы светлоликий

Во всем тебе пусть помогает!

 ***

В день Благовіщення бажаю 

Довге життя всім вам прожити,

У мирі, щасті та добрі -

В молитвах буду я просити!

 ***

С Благовещеньем я поздравляю,

В праздник счастья пожелаю,

Радости, добра, удачи

Мешок здоровья вам в придачу!

 ***

Хай Благовіщення приносить

Всім людям щастя та добро!

Святая Діва хай у життя всім вносить 

Здоров’я, як у могутнього Дніпро!

 ***

День Благовещенья приходит

В апреле к нам раз в год. 

Пусть этот добрый день приносит

Нам мир и счастье, чистый небосвод!

 ***

У свято Благовіщення бажаю

Лиш світла та удачі, ще й добра!

І миті я щасливої шукаю,

Для радосі прийшла блага пора!

 ***

Вас з святом Благовіщення вітаю!

Від серця щирого всім вам я побажаю:

Нехай гармонія й тепло прийдуть до вашої оселі,

Хай в хаті буде мир і лад, не буде місця для пустелі!

Хай осередок і тепло домашнє не зотліють,

Нехай гармонія та лад горять, палають, не тьм’яніють!

 ***

Открытки с Благовещением. Фото: otkritkiok.ruОткрытки с Благовещением. Фото: otkritkiok.ru

Также ранее сообщалось про Великий пост-2020: вкусное и легкое постное меню на Благовещенскую неделю.

А также - что можно и нельзя делать в этот праздник.

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