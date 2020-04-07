Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы в стихах и открытках

Сегодня, 7 апреля, православные христиане отмечают один из самых больших христианских праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы. Его дата не меняется из года в год, а Українські Новини опубликуют самые лучшие поздравления в стихах и открытках.

Православное поздравление с Благовещением должно быть радостным. Ведь этот праздник связан с прекрасным событием – сообщением Деве Марии о том, что она станет матерью Иисуса Христа. Богородица получила "благую весть" от архангела Гавриила.

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В день Благовещенья великий

Пускай здоровье пребывает!

И образ Девы светлоликий

Во всем тебе пусть помогает!

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В день Благовіщення бажаю

Довге життя всім вам прожити,

У мирі, щасті та добрі -

В молитвах буду я просити!

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С Благовещеньем я поздравляю,

В праздник счастья пожелаю,

Радости, добра, удачи

Мешок здоровья вам в придачу!

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Хай Благовіщення приносить

Всім людям щастя та добро!

Святая Діва хай у життя всім вносить

Здоров’я, як у могутнього Дніпро!

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День Благовещенья приходит

В апреле к нам раз в год.

Пусть этот добрый день приносит

Нам мир и счастье, чистый небосвод!

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У свято Благовіщення бажаю

Лиш світла та удачі, ще й добра!

І миті я щасливої шукаю,

Для радосі прийшла блага пора!

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Вас з святом Благовіщення вітаю!

Від серця щирого всім вам я побажаю:

Нехай гармонія й тепло прийдуть до вашої оселі,

Хай в хаті буде мир і лад, не буде місця для пустелі!

Хай осередок і тепло домашнє не зотліють,

Нехай гармонія та лад горять, палають, не тьм’яніють!

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Открытки с Благовещением. Фото: otkritkiok.ru

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А также - что можно и нельзя делать в этот праздник.