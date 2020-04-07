Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы в стихах и открытках

Сегодня, 7 апреля, православные христиане отмечают один из самых больших христианских праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы. Его дата не меняется из года в год, а Українські Новини опубликуют самые лучшие поздравления в стихах и открытках. Православное поздравление с Благовещением должно быть радостным. Ведь этот праздник связан с прекрасным событием – сообщением Деве Марии о том, что она станет матерью Иисуса Христа. Богородица получила "благую весть" от архангела Гавриила. *** В день Благовещенья великий Пускай здоровье пребывает! И образ Девы светлоликий Во всем тебе пусть помогает! *** В день Благовіщення бажаю Довге життя всім вам прожити, У мирі, щасті та добрі - В молитвах буду я просити! *** С Благовещеньем я поздравляю, В праздник счастья пожелаю, Радости, добра, удачи Мешок здоровья вам в придачу! *** Хай Благовіщення приносить Всім людям щастя та добро! Святая Діва хай у життя всім вносить Здоров’я, як у могутнього Дніпро! *** День Благовещенья приходит В апреле к нам раз в год. Пусть этот добрый день приносит Нам мир и счастье, чистый небосвод! *** У свято Благовіщення бажаю Лиш світла та удачі, ще й добра! І миті я щасливої шукаю, Для радосі прийшла блага пора! *** Вас з святом Благовіщення вітаю! Від серця щирого всім вам я побажаю: Нехай гармонія й тепло прийдуть до вашої оселі, Хай в хаті буде мир і лад, не буде місця для пустелі! Хай осередок і тепло домашнє не зотліють, Нехай гармонія та лад горять, палають, не тьм’яніють! *** Открытки с Благовещением. Фото: otkritkiok.ru Также ранее сообщалось про Великий пост-2020: вкусное и легкое постное меню на Благовещенскую неделю. А также - что можно и нельзя делать в этот праздник.