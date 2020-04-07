Готовим мацу без закваски на Песах: легкий пошаговый рецепт

Маца - это лепешки из теста, которое не проходит процесс сбраживания. Мацу разрешают употреблять в течение еврейского праздника Песах. Он начинается на четырнадцатый день весеннего месяца нисан и празднуется в течение 7 дней в Израиле и 8 — вне Израиля. О том, как приготовить мацу, расскажут Українські Новини.

Ингридиенты:

540 грамм просеянной муки

1 чайная ложка кошерной соли

2 столовые ложки оливкового масла

1 стакан тёплой воды

Пошаговый способ приготовления:

Шаг 1. Разогреть духовку до 260°C.

Шаг 2. В большой миске смешать все ингредиенты, добавить 3/4 стакана воды, сформировать тесто. Если тесто будет сухим, то постепенно добавьте немного воды. Дать тесту постоять 10 - 15 минут. Если же вы готовите кошерную мацу на Песах продолжайте готовить сразу.

Шаг 3. Разделите тесто на 8 штук. Раскатайте каждый кусочек теста как можно тоньше, присыпав мукой ровну поверхности, на котрой будете раскатывать.

Шг 4. Обрежьте края теста, чтобы кусочки были в форме прямоугольников. Сверху обколите вилкой. При желании можно смазать кистью с водой и посыпать солью.

Шаг 5. Переложите на противень и выпекайте пока поверхность не станет золотисто-коричневой, от 30 до 90 секунд. Аккуратно переверните мацу и продолжайте печь, пока другая сторона также не станет золотистой, от 15 до 30 секунд. Точное время выпекания зависит от духовки.

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