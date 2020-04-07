подписаться на рассылку
26.8 27.4
28.8 29.6
˟
07 апреля 2020, вторник, 18:00 24
Lifestyle 2020-04-07T18:00:01+03:00
Українські Новини
Готовим мацу без закваски на Песах: легкий пошаговый рецепт

Готовим мацу без закваски на Песах: легкий пошаговый рецепт

Елена Новикова
Песах, маца, Песах-2020, Рецепт мацы, Рецепт приготовления
Маца. Фото: il4u.org.il
Маца. Фото: il4u.org.il

Маца - это лепешки из теста, которое не проходит процесс сбраживания. Мацу разрешают употреблять в течение еврейского праздника Песах. Он начинается на четырнадцатый день весеннего месяца нисан и празднуется в течение 7 дней в Израиле и 8 — вне Израиля. О том, как приготовить мацу, расскажут Українські Новини.

Ингридиенты:

  • 540 грамм просеянной муки
  • 1 чайная ложка кошерной соли
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 1 стакан тёплой воды

Пошаговый способ приготовления:

Шаг 1. Разогреть духовку до 260°C.

Шаг 2. В большой миске смешать все ингредиенты, добавить 3/4 стакана воды, сформировать тесто. Если тесто будет сухим, то постепенно добавьте немного воды. Дать тесту постоять 10 - 15 минут. Если же вы готовите кошерную мацу на Песах продолжайте готовить сразу.

Шаг 3. Разделите тесто на 8 штук. Раскатайте каждый кусочек теста как можно тоньше, присыпав мукой ровну поверхности, на котрой будете раскатывать.

Шг 4. Обрежьте края теста, чтобы кусочки были в форме прямоугольников. Сверху обколите вилкой. При желании можно смазать кистью с водой и посыпать солью.

Шаг 5. Переложите на противень и выпекайте пока поверхность не станет золотисто-коричневой, от 30 до 90 секунд. Аккуратно переверните мацу и продолжайте печь, пока другая сторона также не станет золотистой, от 15 до 30 секунд. Точное время выпекания зависит от духовки.

Ранее Українські Новини рассказывали о том, как приготовить булочки с корицей и сливочным кремом и картофельную лазанью.

Больше новостей о: Песах маца Песах-2020 Рецепт мацы Рецепт приготовления

На индексацию пенсий и "коронавирусную" тысячу хотят выделить 20 млрд
В марте международные резервы существенно сократились
Новости
О том, как украинцы будут праздновать Пасху на карантине, расскажут до 12 апреля 18:42
Руководство СБУ открыло свои декларации, - НАПК 18:40
Вслед за Черновцами, Днипро закрывает город для автомобилей из других областей 18:14
Говорить о сроках завершения карантина пока рано, - Степанов 18:11
ДТЭК прекратил экспорт электроэнергии в Венгрию из-за более низких цен на ресурс, чем в Украине, - Герус 18:10
больше новостей
Выплата коронавирусной тысячи начнется уже на следующей неделе, но при одном условии 05:30
Дополнительные выплаты могут не перечислить автоматически. ПФ объяснил, что делать пенсионерам 05:45
Доллары покупать не стоит. Экономисты рассказали, чего ожидать от курса валют 05:05
Гривна продолжает стремительно расти. Официальный курс валют на понедельник 05:10
Перепады температуры местами составят 25 градуса: прогноз погоды на начало недели 21:22 Карта
больше новостей
Выплата коронавирусной тысячи начнется уже на следующей неделе, но при одном условии 05:30
Юрист подал на Кабмин иск в суд о незаконности тотального карантина, - СМИ 09:33
Комиссионная экспертиза признала, что Стерненко совершил убийство, – Портнов 16:31
Зеленский не будет обязывать Кучму и Ермака отзывать подписи под решением о консультативном совете в ТКГ 17:25
В Киеве националисты напали на людей, бесплатно раздающих маски, - СМИ 03:47
больше новостей
Самоизоляцию украинцев начали проверять через мобильное приложение
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok