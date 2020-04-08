В пятницу в Киеве частично ограничат движение на мосту Патона

Коммунальное предприятие "Киевавтодор" намерено частично ограничить движение транспорта на мосту имени Патона с 10 до 13 апреля из-за выполнения ремонтных работ после того, как с 10 февраля в Киеве начали обследовать мост Патона.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українськi Новини.

"С 22:00 10 апреля до 6:00 13 апреля на мосту им. Патона частично ограничат движение транспорта", - говорится в нем.

Указано, что на мосту имени Патона будут наносить разметку для временной схемы дорожного движения и устанавливать направляющие барьеры.

После этого будет введена временная схема организации дорожного движения.

Согласно сообщению, до начала реконструкции, чтобы уменьшить нагрузку на мост, будет ограничено движение крайне правыми полосами.

Как сообщали Українськi Новини, ранее по мосту Патона запретили проезд грузовиков, чтобы снизить нагрузку на несущие конструкции.

Также в марте мост Патона превратился в водопад, прорвало теплотрассу.