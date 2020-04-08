Профтехи должны организовать дистанционное проведение аттестации выпускников, - Минобразования

Если государственная квалификационная аттестация приходится на период карантина, который может закончиться в начале мая, то учреждения профобразования должны организовать дистанционное проведение аттестации выпускников. Такое разъяснение Министерство образования и науки предоставило в письме в среду, 8 апреля.

"Сейчас мы имеем ситуацию, когда большая часть учеников профтехзаведений ждет завершения карантина, чтобы пройти квалификационную аттестацию и получить диплом. Чтобы они не теряли время, мы просим учреждения провести аттестации дистанционно и таким образом проверить знания и умения выпускников", - сказал заместитель Министра образования и науки Петр Коржевский.

В письме также объясняется, как осуществить аттестацию выпускников, для которых производственная практика полностью или частично пришлась на период карантина, а перенести ее в дистанционный формат нельзя из-за особенностей профессии.

Минобразования предлагает учитывать оценки таких учеников с производственного обучения, которое они отработали в заведении с мастерами. Речь идет об оценке только тех тем, производственная практика для которых была запланирована на время карантина. Это позволит допустить таких выпускников дистанционное государственной квалификационной аттестации.

Как сообщали Українські Новини, Министерство образования и науки Украині назвало фейком информацию про отмену ВНО.

Также с 6 апреля в Украине стртовал проект "Всеукраинская школа онлайн".