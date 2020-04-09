Морозы со снегом и аномальное потепление: прогноз на Вербное воскресенье и Страстную неделю

После того, как в Украину на Благовещение пришло аномальное тепло, погода в стране будет неустойчивой. Так, уже к концу недели придет резкое похолодание с дождями, которое продержится на Вербное воскресение, а также всю неделю перед Пасхой-2020.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, погоду в Украине в ближайшие несколько дней будет устанавливать антициклон Loris.

В четверг, 9 апреля, циклон принесет на всю территорию Украины сухую и солнечную погоду. Однако по ночам все еще будет немного прохладно. Ветер в основном будет юго-западным, небольшим, возможно, умеренным. Столбик термометра в среднем будет показывать до +9 градусов ночью, а вот днем ожидается до +22 градусов.

В Киеве в четверг будет солнечно и тепло. Днем в среднем до +20 градусов, ночью - до +7.

В пятницу, 10 апреля, в Украину придет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой небольшое похолодание и дожди. Повышенная влажность ожидается в западных и северных регионах страны. Такая погода удержится и на выходных, и на Вербное воскресенье.

На следующей неделе похолодает еще больше. Так, с 14 апреля в Украине вновь прогнозируется резкое похолодание, которое продержится до Чистого четверга 16 апреля. После этого вновь ожидается аномальное потепление, которое синоптики прогнозируют на Пасху-2020.

Прогноз погоды от Метеопрог в Киеве на Вербное воскресенье, Чистый четверг и Пасху.

В то ж время, согласно прогнозу синоптиков Gismeteo, существенного похолодания стоит ждать со вторника, 14 апреля, по четверг, 16 апреля. В среду - будет пик холодов, ночью - от -5 до +4, днем +4+7. При этом местами ожидается дождь с мокрым снегом, а на Западе и Юге даже с грозой.

А по данным Укргидрометцентра, похолодание с ночными морозами начнется уже на Вербное восресенье, 12 апреля.

Прогноз погоды в Украине на 12 апреля.

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптик предупредила о резкой смене погоды на Благовещение.

Также синоптики напугали прогнозом погоды на лето, прогнозируя природные катаклизмы, ураганы и адскую жару.

Тем временем, синоптики дали устрашающий долгосрочный прогноз на ближайшие годы, в частности, прогнозируют резкое увеличение числа природных катаклизмов в Украине.