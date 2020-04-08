Не всех пациентов с коронавирусом будут госпитализировать. Как ухаживать за близкими дома

В то время как в критическом состоянии из-за коронавируса находятся 33 украинца, людей с легкими проявлениями заболевания врачи не будут госпитализировать. Об этом сообщает Центр общественного здоровья. разместить пациента в хорошо проветриваемом помещении. желательно, чтобы ухаживала один человек, который не относится к лицам с риском появления осложнений. Посещение пациента запрещено. все, кто контактирует с больным должны находиться в отдельной комнате или поддерживать расстояние не менее 1 м от пациента. Исключением является кормящие грудью. Они должны носить медицинскую маску, когда находятся рядом с ребенком, и мыть руки теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд до контакта. стоит ограничить движение пациента местами общего пользования. человек, которая ухаживает, должен носить медицинскую маску, когда находится в одной комнате с пациентом. мыть руки после любых контактов с пациентом или его ближайшим окружением. после мытья рук с мылом вытирать их следует одноразовыми бумажными полотенцами. прикрывать рот и нос во время кашля или чихания одноразовыми салфетками. В случае отсутствия салфеток следует чихать и кашлять в сгиб локтя. использовать одноразовые медицинские перчатки для ухода за пациентом и уборки помещения. До и после снятия медицинских перчаток следует мыть руки. перчатки, маски и другие отходы после ухода за пациентом складывайте в отдельном контейнере (полиэтиленовом пакете) в том же помещении, где находится больной до их утилизации. избегайте обмена зубными щетками, предметами общего пользования, постельным бельем и тому подобное. Посуда после индивидуального использования необходимо мыть с моющим средством. Выбрасывать посуду не следует. необходимо ежедневно очищать и дезинфицировать поверхности в ближайшем окружении больного, а также ванную комнату и туалет бытовым моющим дезинфицирующим средством. стривать вещи пациента можно обычным мылом. Для машинной стирки рекомендуется температуру 60-90 ° C и обычные стиральные порошки. Загрязненное белье запрещено встряхивать, но можно собирать в общий мешок. люди с симптомами болезни должны оставаться дома до исчезновения клинических проявлений и получения отрицательного результата лабораторных исследований. если у того, кто контактировал с больным возникают симптомы острой респираторной инфекции (лихорадка, кашель, боль в горле, затрудненное дыхание), с ним следует обращаться как с подозрительным на инфицирование SARS-CoV-2. Симптомы коронавируса, с которыми не будут госпитализировать Как сообщали Українські Новини, в Минздраве рассказали, как проводить заключительную дезинфекцию при коронавирусе. Ранее Минздрав утвердил единый протокол лечения от коронавируса.