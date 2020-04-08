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08 апреля 2020, среда, 16:31 65
Общество 2020-04-08T16:32:07+03:00
Українські Новини
Не всех пациентов с коронавирусом будут госпитализировать. Как ухаживать за близкими дома

Не всех пациентов с коронавирусом будут госпитализировать. Как ухаживать за близкими дома

Таня Войтюк
Коронавирус, коронавирус в Украине, Центр общественного здоровья, Covid-19
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время как в критическом состоянии из-за коронавируса находятся 33 украинца, людей с легкими проявлениями заболевания врачи не будут госпитализировать.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья. 

  • разместить пациента в хорошо проветриваемом помещении.
  • желательно, чтобы ухаживала один человек, который не относится к лицам с риском появления осложнений. Посещение пациента запрещено.
  • все, кто контактирует с больным должны находиться в отдельной комнате или поддерживать расстояние не менее 1 м от пациента. Исключением является кормящие грудью. Они должны носить медицинскую маску, когда находятся рядом с ребенком, и мыть руки теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд до контакта.
  • стоит ограничить движение пациента местами общего пользования.
  • человек, которая ухаживает, должен носить медицинскую маску, когда находится в одной комнате с пациентом.
  • мыть руки после любых контактов с пациентом или его ближайшим окружением.
  • после мытья рук с мылом вытирать их следует одноразовыми бумажными полотенцами.
  • прикрывать рот и нос во время кашля или чихания одноразовыми салфетками. В случае отсутствия салфеток следует чихать и кашлять в сгиб локтя.
  • использовать одноразовые медицинские перчатки для ухода за пациентом и уборки помещения. До и после снятия медицинских перчаток следует мыть руки.
  • перчатки, маски и другие отходы после ухода за пациентом складывайте в отдельном контейнере (полиэтиленовом пакете) в том же помещении, где находится больной до их утилизации.
  • избегайте обмена зубными щетками, предметами общего пользования, постельным бельем и тому подобное. Посуда после индивидуального использования необходимо мыть с моющим средством. Выбрасывать посуду не следует.
  • необходимо ежедневно очищать и дезинфицировать поверхности в ближайшем окружении больного, а также ванную комнату и туалет бытовым моющим дезинфицирующим средством.
  • стривать вещи пациента можно обычным мылом. Для машинной стирки рекомендуется температуру 60-90 ° C и обычные стиральные порошки. Загрязненное белье запрещено встряхивать, но можно собирать в общий мешок.
  • люди с симптомами болезни должны оставаться дома до исчезновения клинических проявлений и получения отрицательного результата лабораторных исследований.
  • если у того, кто контактировал с больным возникают симптомы острой респираторной инфекции (лихорадка, кашель, боль в горле, затрудненное дыхание), с ним следует обращаться как с подозрительным на инфицирование SARS-CoV-2.

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