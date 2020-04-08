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08 апреля 2020, среда, 13:35 907
Общество 2020-04-08T15:15:03+03:00
Українські Новини
В критическом состоянии из-за коронавируса находятся 33 украинца

В критическом состоянии из-за коронавируса находятся 33 украинца

Таня Войтюк
Минздрав, Госпитализация, Коронавирус, коронавирус в Украине

За сутки количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 206 до 1 668, 757 больных, из которых 37 детей, по состоянию на 09:00 среды госпитализированы, остальные получают амбулаторное лечение.

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Сейчас в учреждениях здравоохранения находится 757 человек, из них 37 детей, с коронавирусной болезнью. В критическом состоянии - 33 человека. На амбулаторном лечении находится 824 человека", - сказал он.

Всего с начала эпидемии было выявлено 7 206 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Среди 206 новых случаев заболевания, выявленных 7 апреля, 20 случаев зарегистрировано у детей.

Прирост количества заболевших по сравнению с 6 апреля составил 14%.

"По результатах лабораторных анализов, а также медицинского осмотра в учреждения здравоохранения за прошлые сутки с коронавирусной болезнью госпитализировано 66 человек, из них трое детей. В критическом состоянии из этих 66 человек госпитализированы 3 человека", - сообщил Ляшко.

Он отметил, что чаще всего госпитализация больных происходит на 3-7-й день после проявления симптомов заболевания.

При этом увеличение промежутка между проявлением симптомов и моментом госпитализации не влияло на увеличение количества людей, которые требуют интенсивной терапии.

Как сообщали Українськi Новини, чаще всего от коронавирусной инфекции умирают люди старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.

Также писали о том, в каких случаях госпитализируют людей с подозрением на коронавирус.

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