Чем грозит постоянное мытье рук и как избежать аллергической реакции

Коронавирусная пандемия сподвигла всех к тщательному отношению к своему здоровью. Медики и эксперты рекомендуют мыть руки и носить маски, чтобы избежать попадания инфекции в организм. Однако слишком частое мытье рук и пользование антисептиками у многих людей вызывает проблемы с кожей. О том, почему возникает аллергия, и как правильно пользоваться антисептическими средствами в своем посте на Facebook рассказала Ульяна Супрун. Почему портится кожа? Дезинфекторы на основе спирта или хлоргексидина редко вызывают аллергию или дерматит при условии, что они не содержат ароматизаторы или красители. Однако, санитайзер на основе спирта денатурирует белки, на которые попадает, поэтому погибают и вирусные капсиды (оболочки), и ладони становятся жесткими. Спиртовые антисептики или частое мытье мылом лишают кожу липидов (то есть жиров, например, керамидов), из-за чего кожа становится как пергамент. Также они разъединяют клетки эпидермиса, и приводят в состояние сухости как наждачной бумаги. Лишенная защитного слоя из жиров и прочно соединенных между собой клеток кожа еще сильнее испытывает повреждения моющими средствами и дезинфекторами. Меняется и состав кожной микрофлоры, и там чаще появляются условно-патогенные стафилококки и грамотрицательные бактерии. Чем концентрированнее спирт в антисептике, тем сильнее сушится кожа. А изопропанол сушит сильнее этанола. Антисептик, в котором спирта менее 60%, не действенный, то есть мыть руки, например, водкой не подойдет. Дерматит вызывают обычно не этанол и изопропанол, а другие обеззараживающие вещества, например йодофоры, хлоргексидин, триклозан. Впрочем, в случае вирусной угрозы они действуют. Вызывать аллергию или дерматит также могут ароматизаторы, бензиловый, стеариловый и изостеариловий спирт, миристиловий спирт, феноксиэтанол, парабены и безалконий хлорид. Что делать, если возникла аллергия: Подобрать обеззараживатель, который не вызывает аллергии \/ дерматит Мыть, обеззараживать и вытирать руки по всем правилам и пользоваться средствами по уходу за кожей. Антисептик должен быть на основе спирта, возможно, с глицерином для смягчения кожи, и больше ничего не должен содержать дополнительно. Мойте руки как минимум 20-30 секунд в теплой, а не горячей воде, и не берите слишком много жидкого мыла - оно должно хорошо смыться, не оставив руки скользкими. Твердым мылом пользоваться вполне можно. Если вы помыли руки с мылом, то купать их в спирте этот раз уже не нужно. Имейте собственное полотенце, каждый раз вытирайте им руки насухо после мытья. Конечно, во время карантина люди моют руки преимущественно дома и пользуются, конечно, собственными полотенцами. Но вне дома, лучше вытирать руки бумажными салфетками, если нет своего полотенца. Воздушных сушилок лучше избегать, так как они также могут быть источниками бактериального или вирусного загрязнения и еще более сильной потери влаги кожей. Ходить с мокрыми руками - вредно, ведь они обветриваются, даже когда нет угрозы заразиться вирусом. В ветреные весенние дни можно дальше носить трикотажные перчатки - они спасут руки от обветривания. Главное - не касаться руками в перчатках лицо и регулярно их стирать. Обязательно пользуйтесь кремами, лосьонами или даже питательными масками для рук. Это касается всех: и женщин, и мужчин. Можно наносить средство с ухода за руками каждый раз после мытья и перед сном. Для лучшего питания можно нанести обильный слой крема, надеть хлопчатобумажные или льняные перчатки, и так спать. Для очень сухих рук советуют использовать вазелин - он создаст защитный слой и предотвратит потерю влаги кожей. Еще одним действенным средством поддержания кожи является увлажнение воздуха. Ранее врач Евгений Комаровский рассказал, что руки можно обрабатывать спиртом, но необходимо учитывать тот факт, что 90% спирт будет очень сильно поражать и высушивать кожу.