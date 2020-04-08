В Украине хотят ввести уголовную ответственность за поджог травы

Кабинет Министров выступает за введение уголовной ответственности за поджог травы в то время, как спасатели предупреждают, что к зиме вся Украина может сгореть из-за массовых поджогов травы.

Об этом в ходе заседания сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передают Українськi Новини.

"Направляя законопроект (в парламент), предлагаю в сопроводительном письме это предложение внести, что также мы поддерживаем инициативу депутатов по криминализации этой статьи", - сказал он.

В изначальном варианте правительственного законопроекта предусматривается повышение штрафов за поджог травы.

При это на данный момент в парламенте зарегистрированы 3 законопроекта в части усиления ответственности за поджог травы (№2339, №2339-1 и №3307), однако проекты №2339 и №2339-1 не предусматривают уголовной ответственности.

Ранее, 6 апреля, депутатами Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Кириллом Нестеренко и Дмитрием Черным зарегистрирован законопроект №3307 об усилении ответственности за самовольное выжигание растительности или ее остатков, однако текст депутатского законопроекта на данный момент отсутствует на сайте парламента.

Как сообщали Українськi Новини, 7 впреля в Чернобыльской зоне вспыхнул новый пожар.

Ранее, 4 апреля, в Чернобыльской зоне вспыхнул крупный пожар.