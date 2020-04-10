Защищены ли пенсионеры от увольнения в карантин. Объяснение Кабмина

В период карантина пенсионерам нужно выходить на улицу лишь при крайней необходимости, а работать могут лишь пенсионеры на предприятиях критической инфраструктуры или те, кто проводят мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19 и не могут работать удаленно. Об этом говорится в сообщении Кабмина.

Так, сообщается, что в соответствии с законодательством, увольнение в период действия карантина запрещено. Работник может претендовать на отпуска - оплачиваемый или без сохранения заработной платы, или на дистанционную работу.

"Если вас отправили в неоплачиваемый отпуск (простой), то государство планирует оплачивать вам часть оклада на период карантина", - сообщили в Кабмине.

Ранее Українські Новини писали, какие места могут посещать пенсионеры во время карантина.

Также со следующей недели некоторые пенсионеры смогут получить единоразовую выплату в сумме 1 000 гривен из-за карантина в связи с коронавирусом.

Тем временем дополнительные выплаты могут не перечислить автоматически. ПФ объяснил, что делать пенсионерам.