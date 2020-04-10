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10 апреля 2020, пятница, 06:00 1489
Общество 2020-04-10T06:00:01+03:00
Українські Новини
Защищены ли пенсионеры от увольнения в карантин. Объяснение Кабмина

Защищены ли пенсионеры от увольнения в карантин. Объяснение Кабмина

Анна Рудык
Пенсионеры, Карантин, Коронавирус, карантин в Украине, работающие пенсионеры
Пенсионер. Фото: pixabay
Пенсионер. Фото: pixabay

В период карантина пенсионерам нужно выходить на улицу лишь при крайней необходимости, а работать могут лишь пенсионеры на предприятиях критической инфраструктуры или те, кто проводят мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19 и не могут работать удаленно. Об этом говорится в сообщении Кабмина.

Так, сообщается, что в соответствии с законодательством, увольнение в период действия карантина запрещено. Работник может претендовать на отпуска - оплачиваемый или без сохранения заработной платы, или на дистанционную работу.

"Если вас отправили в неоплачиваемый отпуск (простой), то государство планирует оплачивать вам часть оклада на период карантина", - сообщили в Кабмине.

Ранее Українські Новини писали, какие места могут посещать пенсионеры во время карантина.

Также со следующей недели некоторые пенсионеры смогут получить единоразовую выплату в сумме 1 000 гривен из-за карантина в связи с коронавирусом. 

Тем временем дополнительные выплаты могут не перечислить автоматически. ПФ объяснил, что делать пенсионерам.

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