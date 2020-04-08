МОЗ включить "Плаквеніл" у програму доступних ліків

Міністерство охорони здоров'я має намір включити препарат "Плаквеніл", який використовується для лікування системного червоного вовчака і діючу речовина якого внесено у протокол лікування коронавірусної інфекції, в програму доступних ліків.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.



"Препарат буде включений у програму "Доступні ліки" і його можна буде придбати тільки за електронним рецептом у певних аптеках по всій країні", - сказано в ньому.



Відзначається, що в країні налічується близько 14 тис. хворих з системним червоним вовчаком, які потребують цього препарату.



Міністерство обіцяє забезпечити для таких людей отримання "Плаквенілу".



"МОЗ розробив механізм, який дозволить уникнути нестачі препарату навіть при його використанні під час епідемії коронавірусу", - підкреслюється в повідомленні.



Як повідомляли Українські Новини, "Плаквеніл" містить діючу речовину гідроксихлорохін, яку МОЗ вніс в протокол лікування важких форм COVID-19.



Цей препарат застосовується при лікуванні ревматоїдного артриту, системного червоного вовчака і дерматологічних захворювань, причиною появи яких є дія сонячного світла.



Згідно з інструкцією до препарату, побічною дією може бути ураження сітківки ока, в тому числі безповоротне (при перевищенні рекомендованої дози).