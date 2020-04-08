МОЗ включить "Плаквеніл" у програму доступних ліків

Міністерство охорони здоров'я має намір включити препарат "Плаквеніл", який використовується для лікування системного червоного вовчака і діючу речовина якого внесено у протокол лікування коронавірусної інфекції, в програму доступних ліків.Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини."Препарат буде включений у програму "Доступні ліки" і його можна буде придбати тільки за електронним рецептом у певних аптеках по всій країні", - сказано в ньому.Відзначається, що в країні налічується близько 14 тис. хворих з системним червоним вовчаком, які потребують цього препарату.Міністерство обіцяє забезпечити для таких людей отримання "Плаквенілу"."МОЗ розробив механізм, який дозволить уникнути нестачі препарату навіть при його використанні під час епідемії коронавірусу", - підкреслюється в повідомленні.Як повідомляли Українські Новини, "Плаквеніл" містить діючу речовину гідроксихлорохін, яку МОЗ вніс в протокол лікування важких форм COVID-19.Цей препарат застосовується при лікуванні ревматоїдного артриту, системного червоного вовчака і дерматологічних захворювань, причиною появи яких є дія сонячного світла.Згідно з інструкцією до препарату, побічною дією може бути ураження сітківки ока, в тому числі безповоротне (при перевищенні рекомендованої дози).