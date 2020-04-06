Из Турции на пароме домой вернулись 35 украинцев

В то время, как за последние сутки в Украину вернулись 9 тыс. человек, 35 украинцев прибыли из Турции на пароме. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

"Сегодня из Турции в Украину паромом "Карасу - Черноморск" прибыли 35 наших соотечественников. Из Турции паром отправился в Украину 4 апреля. А уже сегодня утром его встречали в Черноморском морском торговом порту", - сказано в нем.

Отмечается, что граждане Украины смогли вернуться на родину при содействии Министерства иностранных дел, в частности генерального консульства Украины в Стамбуле.

Первыми на борт судна поднялись специалисты Лабораторного центра Министерства здравоохранения на водном транспорте, которые провели обследование состояния здоровья всех пассажиров и членов экипажа.

Симптомов коронавируса не выявлено.

После этого пограничники начали оформление пассажиров.

Согласно решению Кабинета Министров, указанная категория лиц должна пройти обязательную обсервацию течение 14 дней, о чем все граждане подписали информационные согласия.

Обсервацию они будут проходить в одном из определенных Одесской областной государственной администрацией мест.

Пассажиров парома в сопровождении сотрудников Национальной полиции доставили к месту обсервации, где за состоянием их здоровья постоянно будут наблюдать медицинские работники.

Как сообщали Українськi Новини, за прошедшие сутки в Украину вернулись 9 тыс. человек.

Также 2 апреля из-за границы домой вернулись больше 7 тысяч украинцев.