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06 апреля 2020, понедельник, 13:10 225
Общество 2020-04-06T13:21:06+03:00
Українські Новини
Из Турции на пароме домой вернулись 35 украинцев

Из Турции на пароме домой вернулись 35 украинцев

Анна Рудык
Карантин, Эвакуация украинцев, карантин в Украине, Возвращение украинцев
Паром. Фото: Википедия
Паром. Фото: Википедия

В то время, как за последние сутки в Украину вернулись 9 тыс. человек, 35 украинцев прибыли из Турции на пароме. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

"Сегодня из Турции в Украину паромом "Карасу - Черноморск" прибыли 35 наших соотечественников. Из Турции паром отправился в Украину 4 апреля. А уже сегодня утром его встречали в Черноморском морском торговом порту", - сказано в нем.

Отмечается, что граждане Украины смогли вернуться на родину при содействии Министерства иностранных дел, в частности генерального консульства Украины в Стамбуле.

Первыми на борт судна поднялись специалисты Лабораторного центра Министерства здравоохранения на водном транспорте, которые провели обследование состояния здоровья всех пассажиров и членов экипажа.

Симптомов коронавируса не выявлено.

После этого пограничники начали оформление пассажиров.

Согласно решению Кабинета Министров, указанная категория лиц должна пройти обязательную обсервацию течение 14 дней, о чем все граждане подписали информационные согласия.

Обсервацию они будут проходить в одном из определенных Одесской областной государственной администрацией мест.

Пассажиров парома в сопровождении сотрудников Национальной полиции доставили к месту обсервации, где за состоянием их здоровья постоянно будут наблюдать медицинские работники.

Как сообщали Українськi Новини, за прошедшие сутки в Украину вернулись 9 тыс. человек.

Также 2 апреля из-за границы домой вернулись больше 7 тысяч украинцев.

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