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08 апреля 2020, среда, 11:41 307
Общество 2020-04-08T13:30:04+03:00
Українські Новини
Как повлияет карантин на увольнение срочников в запас: названы сроки

Как повлияет карантин на увольнение срочников в запас: названы сроки

Ольга Фандорина
Минобороны, Карантин, Срочники, срочная служба, увольнение в запас
Армия вооруженные силы форма Фото: НикОГА
Армия вооруженные силы форма Фото: НикОГА

Военнослужащие, отслужившие установленные сроки, будут уволены в запас вовремя, карантин на этом не скажется. Об этом сообщил министр обороны Андрей Таран, передает пресс-служба Минобороны.

"Срок выполнения мероприятий, связанных с увольнением в запас военнослужащих, отслуживших установленные сроки службы, остается без изменений", - сказал министр.

Таран напомнил, что очередной призов граждан на срочную военную службу указом президента перенесли с апреля-июня на май-июль 2020 года.

Он добавил, что такие меры принимаются с целью недопущения распространения в государстве коронавируса.

Всего планируется призвать и направить в войска 16 тысяч 460 человек, в том числе в Вооруженные Силы Украины – 9 тысяч, в Национальную гвардию – 5 тысяч 460 человек, в Государственную пограничную службу – 1 тысячу 300 человек и в Государственную специальную службу транспорта – 700 человек.

Всего в апреле – июле из Вооруженных Сил Украины будут уволены около 6 тысяч 700 военнослужащих-срочников.

Как сообщали Українськi Новини, 7 апреля в Вооруженных силах была зафиксирована первая смерть от коронавируса.


Кроме того, в Николаеве, где не было ни одного заболевшего коронавирусом, заявили о сразу 9 подозрениях на COVID-19

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